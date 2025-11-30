Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Aniversário chevron right

Histórias dos regionais de O Liberal reforçam identidades locais, dizem repórteres

Jornalistas revelam a emoção e o retorno imediato da comunidade ao ter suas histórias, talentos e empreendimentos valorizados pela cobertura que fura a "bolha" da capital

Gabriel da Mota

Os jornais regionais do Grupo Liberal — de Ananindeua, Barcarena, Castanhal e Marabá — são espelhos que refletem a identidade e as conquistas de suas comunidades. Para os repórteres que atuam na linha de frente, o maior retorno é o reconhecimento e a emoção do leitor ao se ver no jornalismo de referência do Pará.

Fabyo Cruz, repórter que cobre Ananindeua e Barcarena, ressalta que o projeto regional visa dar uma atenção maior a municípios em crescimento. "O processo de apuração é ter contato com as personalidades locais, pesquisadores, população, professores, artistas... sempre tentamos fazer um diferencial com conteúdos exclusivos", afirma Fabyo, que busca um jornalismo de tabloide totalmente voltado para as necessidades locais.

image Fabyo Cruz é repórter dos regionais de Ananindeua e Barcarena (Carmem Helena / O Liberal)

A integração entre as redações permite que histórias do interior ganhem visibilidade na capital e vice-versa, mas com o cuidado de manter sempre uma "pitada" nova e exclusiva para a edição local.

Conexão e reconhecimento imediato

A freelancer Larissa Costa, há três anos em Barcarena, sente a rotina de apuração muito ligada ao pulsar da cidade. Ela usa o período quinzenal para garimpar histórias que destaquem o talento local.

"Meu foco é valorizar as pessoas e o potencial da nossa cidade. Tem muito talento em Barcarena que o estado e o país precisam conhecer", explica.

image Larissa Costa, repórter freelancer de Barcarena (Arquivo pessoal)

Larissa cita o exemplo de um jovem visagista premiado internacionalmente e histórias de quem escolheu a cidade para viver. O retorno, segundo ela, é o combustível. "É comum ouvirmos relatos de leitores sendo reconhecidos na rua após as reportagens. Um caso que me marcou foi o de um biomédico que vende empadas na praia e mantém a matéria impressa no cooler do trabalho. Esse tipo de reconhecimento mostra o impacto real que o jornalismo regional tem", conta.

Orgulho de ser notado

Em Castanhal, a repórter Patrícia Baía aponta que a principal conquista do projeto foi devolver aos leitores o orgulho de pertencer. "Antes desse projeto, [a mídia] só mostrava a capital, como se o interior não existisse ou só se destacasse por notícias ruins, como crimes. Esses moradores passaram a se ver e isso foi muito importante; deu um empoderamento", destaca Patrícia, que também faz a coluna social, outro ponto de forte engajamento.

image Patrícia Baía, repórter de Castanhal (Arquivo pessoal)

A jornalista lembra do impacto de uma matéria sobre uma miss mirim, que a tornou referência no tema. Além disso, empreendedores, segundo ela, sentem-se "extremamente valorizados" e fazem questão de comprar edições extras para postar e divulgar nas redes sociais:

"O feedback é maravilhoso, as pessoas têm orgulho de estarem em O Liberal", acrescenta.

Desconstruindo rótulos

Tay Marquioro, correspondente em Marabá e no sudeste paraense há mais de três anos, vê a presença dos repórteres no interior como estratégica pela rapidez e, principalmente, pela sensibilidade na apuração.

"Estou em uma região marcada por um histórico de conflitos e exploração. Durante muito tempo, Marabá foi chamada de 'Marabala.' Gosto de dar voz a quem vive outras realidades. Contar a história dessa gente ajuda a desconstruir a herança de um passado que não queremos mais reviver", pontua Tay.

image Tay Marquioro, repórter de Marabá (Arquivo pessoal)

Em suas pautas, a repórter destaca as belezas naturais, como a Praia do Tucunaré e o encontro dos rios, além de projetos sociais e culturais, como um grupo de mulheres que luta para manter viva a tradição do carimbó no sudeste. “Noticiamos a entrega dos instrumentos musicais para esse grupo, contando a história do projeto. Foi uma maneira de fazer essa iniciativa chegar mais longe, ‘furar a bolha’ de Marabá. É sempre muito gratificante contar histórias assim”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

o liberal 79 anos

aniversário de o liberal

jornais regionais

ananindeua

barcarena

castanhal

marabá

Aniversário
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda