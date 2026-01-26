Gasolina fica mais barata para as distribuidoras; veja quanto e se chega ao consumidor

A Petrobras anunciou que reduzirá, a partir desta terça-feira (27), o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras. Trata-se do primeiro corte no valor do combustível promovido pela estatal em 2026. Com a medida, o preço médio do litro passará a R$ 2,57, o que representa uma queda de R$ 0,14 por litro. A última mudança no valor da gasolina havia sido registrada em outubro de 2025.

Em nota, a empresa informou que, desde dezembro de 2022, o preço da gasolina vendida às distribuidoras acumula redução de R$ 0,50 por litro. Considerando a inflação do período, a diminuição real chega a 26,9%.

No caso do diesel, a Petrobras comunicou que manterá, por enquanto, os preços de venda às distribuidoras sem alterações. Ainda assim, a estatal destacou que, desde dezembro de 2022, a redução acumulada no preço do diesel, descontada a inflação, alcança 36,3%.

A companhia também ressaltou que o valor cobrado pela Petrobras corresponde, em média, a cerca de um terço do preço final pago pelo consumidor nos postos. O restante é composto por custos e margens de lucro de distribuidoras e revendedores, pelo valor do etanol anidro adicionado à gasolina A para formar a gasolina C, além de tributos federais — como Cide, PIS/Pasep e Cofins, e do ICMS, cuja alíquota varia de acordo com cada estado.

