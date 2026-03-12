Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ibovespa interrompe série de recuperação e cai 2,55%, abaixo dos 180 mil

Nesta quinta-feira, 12, o índice da B3 oscilou dos 178.494,99 até os 183.991,88 pontos, na máxima do dia que, praticamente, correspondeu ao nível de abertura (183.968,48)

Estadão Conteúdo

Após três sessões de recuperação parcial, o Ibovespa voltou a mergulhar em correção, neutralizando a retomada que havia sustentado desde a última segunda-feira. Nesta quinta-feira, 12, o índice da B3 oscilou dos 178.494,99 até os 183.991,88 pontos, na máxima do dia que, praticamente, correspondeu ao nível de abertura (183.968,48). Ao fim, marcava 179.284,49 pontos, em queda de 2,55%, no que foi a sua maior perda diária desde 5 de março, há uma semana. O giro financeiro foi de R$ 35,6 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa cede agora 0,04%, colocando o recuo do mês a 5,03%. No ano, sobe 11,27%.

Entre as ações de primeira linha, apenas as de Petrobras (ON +1,45%, PN +0,45%) conseguiram escapar do tom negativo que prevaleceu desde a manhã, acompanhando a uma boa distância o petróleo, que voltou a disparar nesta quinta-feira, em alta de mais de 9% para Brent e WTI, em Londres e Nova York.

Principal ação do Ibovespa, Vale ON fechou em baixa de 0,76%. As perdas entre os grandes bancos, setor de maior peso no índice, chegaram a 4,44%, em Santander Unit, no fechamento. Na ponta ganhadora do Ibovespa, além de Petrobras, destaque também para SLC Agrícola (+4,34%), MBRF (+3,16%) e Braskem (+1,33%) - apenas sete dos 85 papéis que compõem a carteira teórica fecharam o dia em alta. No campo oposto, CSN (-14,45%) após o balanço do quarto trimestre, ao lado na sessão de Yduqs (-14,83%), Embraer (-11,01%) e Vibra (-7,48%).

"A escalada das tensões fez o preço do petróleo disparar novamente, com o barril do petróleo Brent voltando a superar, hoje, a marca de US$ 100", diz Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors. "Para conter o repasse aos preços internos, o governo zerou impostos sobre o diesel para evitar que o combustível suba demais nos postos. E, para compensar essa perda de arrecadação, foi criado um imposto sobre a exportação, o que ajudou as ações da Petrobras, mas prejudicou empresas menores do setor, como Brava (-6,72%)."

"Enquanto Petrobras atua também no refino e na venda para o mercado interno, que tende a ser beneficiado por aumento de consumo com preços menores para o diesel, o modelo de negócios de Brava e Prio (+0,25%), como produtoras independentes de petróleo, envolve maior exposição ao preço internacional do barril e menos ao mercado de combustíveis doméstico. Medidas de hoje não geram benefícios diretos para essas empresas, então o mercado acaba realizando lucro ou ajustando posição nessas ações", diz Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos.

O governo informou nesta quinta-feira que estima redução de R$ 0,64 por litro nos preços do diesel nas refinarias, com as alíquotas zeradas de impostos federais na importação e comercialização desse combustível. A isenção do PIS/Cofins do diesel representa R$ 0,32 por litro na refinaria. Além disso, haverá subvenções, somando outros R$ 0,32 por litro. As medidas são temporárias e foram anunciadas diante da escala do conflito no Oriente Médio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a zeragem das alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel e as subvenções ao combustível vão custar R$ 30 bilhões para o governo. A expectativa é de que esse montante seja totalmente compensado pelo imposto de 12% sobre exportações de petróleo, ele afirmou, durante entrevista coletiva.

Em meio às incertezas e à tensão global, ressalta Luise, da HCI, os investidores continuam a vender ações, pressionando o Ibovespa, e o dólar segue em alta, com a busca por proteção e liquidez na moeda americana. Assim, volta a ser negociado, à vista, acima do limiar de R$ 5,20, refletindo também fluxo de saída de recursos da Bolsa que, entre meados de janeiro e o fim de fevereiro, passou por uma série de renovações de máximas históricas, sustentada pelo ingresso de fluxo estrangeiro.

No fechamento desta quinta, o dólar à vista mostrava alta de 1,61%, a R$ 5,2423. Em Nova York, os principais índices de ações fecharam em baixa: Dow Jones -1,56%, S&P 500 -1,52% e Nasdaq -1,78%.

"Cenário claríssimo de aversão a risco na sessão, e também com surpresa negativa na agenda doméstica, em que o destaque foi o IPCA" acima do consenso para o mês de fevereiro, aponta Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, destacando que a inflação de serviços, em especial, segue pressionada.

O IPCA do mês passado subiu 0,70%, frente a consenso do mercado financeiro de alta de 0,63%, na margem, conforme o Projeções Broadcast.

"Com petróleo no nível em que está e a inflação doméstica também surpreendendo negativamente, houve um rearranjo nas expectativas para o Copom na semana que vem (dia 18), em que o mercado passa a projetar um início mais cauteloso para o ciclo de cortes da Selic, com uma redução de apenas 0,25 ponto porcentual nesta reunião", acrescenta Cima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bolsas

Ibovespa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

bolsa de valores

Ibovespa interrompe série de recuperação e cai 2,55%, abaixo dos 180 mil

Nesta quinta-feira, 12, o índice da B3 oscilou dos 178.494,99 até os 183.991,88 pontos, na máxima do dia que, praticamente, correspondeu ao nível de abertura (183.968,48)

12.03.26 17h58

investigação

Ibaneis Rocha se recusa a ir ao Senado para falar sobre caso Master

Ibaneis sugeriu que o convite fosse repassado ao presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza

12.03.26 17h35

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Crédito consciente pode ajudar a reduzir inadimplência, apontam especialistas

Planejamento financeiro e análise do orçamento são fundamentais antes de contratar empréstimos ou financiamentos

12.03.26 16h28

combustíveis

Rui Costa reconhece possibilidade de volta de estatal no setor de distribuição de combustíveis

O governo Lula tem criticado o governo de Jair Bolsonaro pela privatização da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, que atuava na distribuição de combustível

12.03.26 15h16

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

IMPACTO DA GUERRA

Gasolina vai ficar cara no Pará devido à guerra no Oriente Médio? Sindicombustíveis se manifesta

Conflito no Estreito de Ormuz e tensões entre EUA e Irã elevam preço internacional do petróleo; sindicato alerta para possíveis ajustes no preço dos combustíveis no estado

05.03.26 12h41

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda