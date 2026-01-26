Capa Jornal Amazônia
Danone faz recall de fórmula infantil após intervenção de autoridades

Autoridades internacionais citaram uma possível contaminação bacteriana em uma marca de fórmula infantil fabricada pela Danone

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (artursafronovvvv / Freepik)

A Danone está fazendo um recall de certos lotes de sua fórmula infantil, em linha com orientações de algumas autoridades de segurança alimentar. A medida ocorre após autoridades de Cingapura terem determinado, no início da semana passada, a suspensão das vendas de uma marca de fórmula infantil fabricada pela Danone no país, citando uma possível contaminação bacteriana.

A empresa afirmou que controles de rotina e análises direcionadas indicaram que seus produtos são seguros e estão "totalmente em conformidade com todas as regulamentações de segurança aplicáveis".

Ainda assim, segundo a Danone, algumas autoridades locais de segurança alimentar estão atualizando suas orientações.

"Nesse contexto, como fabricante responsável e para cumprir as diretrizes mais recentes, a Danone retirará de mercados específicos um número muito limitado de lotes de fórmulas infantis", informou a companhia, sem detalhar quais mercados serão afetados.

A companhia não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

As preocupações em torno das fórmulas infantis da Danone surgem após um recall em larga escala realizado pela concorrente suíça Nestlé, motivado por temores semelhantes de contaminação bacteriana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Palavras-chave

Danone

Cingapura

recall

fórmula infantil
Economia
