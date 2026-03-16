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Economia

PIS/Pasep 2026: novo pagamento do abono salarial sai nesta segunda; veja quem recebe

O calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2026 começou em fevereiro e os depósitos seguem um cronograma escalonado ao longo do ano

Gabrielle Borges
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O cronograma oficial, os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026 (Foto: Freepik)

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova rodada de liberações nesta segunda-feira (16). Nesta etapa do calendário, o benefício será pago aos trabalhadores nascidos no mês de fevereiro.

De acordo com o cronograma oficial, os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026, prazo final definido para retirada do benefício.

O que é o abono e quais os requisitos para receber?

O abono salarial é um pagamento anual que pode chegar ao valor de um salário mínimo. O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) e a servidores públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Entre os requisitos, é necessário que o trabalhador tenha recebido, durante o ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. O cumprimento dessa condição é um dos fatores que garantem o acesso ao benefício no calendário de pagamentos de 2026.

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Cronograma

Os trabalhadores podem consultar o banco responsável pelo pagamento, a data de liberação e os valores disponíveis, incluindo possíveis quantias de anos anteriores, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

O calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2026 começou em fevereiro, quando o benefício foi liberado para os trabalhadores nascidos em janeiro. Desde então, os depósitos seguem um cronograma escalonado ao longo do ano.

Confira as datas previstas para pagamento em 2026:

  • Nascidos em janeiro: 15 de fevereiro
  • Nascidos em fevereiro: 15 de março
  • Nascidos em março e abril: 15 de abril
  • Nascidos em maio e junho: 15 de maio
  • Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
  • Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
  • Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

Após a liberação, os valores ficam disponíveis para saque até o fim do calendário oficial do benefício.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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