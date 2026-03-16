Receita define cronograma de restituições do IRPF com 1º lote em 29/05

A Receita Federal divulgou o calendário de pagamento dos quatro lotes de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referentes ao ano-calendário de 2025. As datas de crédito para os contribuintes já estão definidas, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU).

O primeiro lote será pago em 29 de maio. Os demais seguirão em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Além das prioridades legais, terão preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix.

A Receita Federal realizará uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, às 10h, para detalhar as novas regras do IRPF 2026. O secretário do Fisco, Robinson Barreirinhas, participará do anúncio.

Quem deve declarar o IRPF 2025

A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física é obrigatória para residentes no Brasil que, no ano-calendário de 2025, se enquadrarem em uma das seguintes condições:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584,00; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00; Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto; Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: a) cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; ou b) com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto; Relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920,00; ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025; Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800.000,00; Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de cento e oitenta dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada estabelecido no art. 8º da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023; Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares, nos termos dos arts. 10 a 13 da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023; Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior, a que se referem os arts. 2º a 4º e 9º da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023: a) auferiu rendimentos; ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025; Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior, nos termos dos arts. 2º e 5º a 6º-A da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023.