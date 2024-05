Governo abre processo seletivo com 99 vagas para o Ministério da Cultura

Um processo seletivo para contratar, temporariamente, 99 pessoas para auxiliar em atividades relacionadas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), foi anunciado pelo Ministério da Cultura, nesta segunda-feira (13).

Veja aqui o edital

O período de inscrição vai de 10 a 30 de junho. As oportunidades contemplam cargos de nível superior e têm remuneração de R$ 3.800 a R$ 6.100.

Os candidatos deverão se submeter a uma prova objetiva e uma discursiva, ambas agendadas para 28 de julho. Com atuação prevista de 1 a 4 anos no ministério, os aprovados serão nomeados em 30 de agosto.

Confira a descrição das vagas:

Técnicas de complexidade intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130;

Técnicas de suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800.

As disciplinas cobradas incluem língua portuguesa; direito administrativo; gestão pública e atualidades; e conhecimentos específicos. As descrições de cada um dos temas estão presentes no edital. E, os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 68,00 para efetuar a inscrição no seguinte link.

Em outubro de 2023, a Pnab foi anunciada pelo Ministério da Cultura, com previsão de investimento de R$ 15 bilhões no setor cultural até 2027 – o equivalente a R$ 3 bilhões por ano.

Provenientes do Fundo Nacional de Cultura, os recursos serão destinados de forma descentralizada, com repasses da União a projetos nos Estados, municípios e no Distrito Federal. Em 19 de outubro, a política passou a ter caráter permanente com a assinatura do decreto 11.740 de 2023.

(*Suellen Santos, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)