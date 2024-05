Inscrições para seleção de ACS para prefeitura de Afuá encerram hoje (30); veja como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 36 vagas imediatas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, além da formação de cadastro de reserva, encerram às 23h59 desta terça-feira (30).

Os interessados em concorrer a uma vaga, podem efetuar suas inscrições através do portal do Instituto Exata, com taxa no valor de R$ 52 que pode ser paga até o dia 06 de maio de 2024.

Para participar do certame é necessário que o candidato tenha ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, resida na área em que pretende atuar, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os aprovados deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.824.

A seleção será realizada através da aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 19 de maio de 2024. Os candidatos aprovados na prova objetiva e dentro do número de vagas, passarão por curso de formação (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Afuá-PA).

O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, atualidades, noções de informática, legislação do servidor público e noções de administração pública e conhecimentos específicos.