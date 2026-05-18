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Economia

FGTS: nascidos em maio devem ficar atentos ao prazo do saque-aniversário; veja as datas

O modelo do Saque-Aniversário foi criado para oferecer flexibilidade ao trabalhador

Gabrielle Borges
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Confira o calendário completo de pagamentos (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

Trabalhadores nascidos em maio que escolheram aderir ao Saque-Aniversário do FGTS já podem receber o benefício referente ao seu mês de aniversário. Quem ainda não optou pela modalidade, mas deseja receber o valor ainda em maio, tem até o próximo dia 29, último dia útil do mês, para fazer a adesão.

Para quem já possui conta cadastrada no aplicativo FGTS, o valor é depositado automaticamente. Já os trabalhadores que não têm conta bancária vinculada podem sacar o dinheiro diretamente nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal.

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Até quando nascidos em maio podem sacar o dinheiro?

O pagamento do Saque-Aniversário para os nascidos em maio será feito até 31 de julho. O benefício é destinado aos trabalhadores registrados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo a retirada de uma parcela do saldo disponível no FGTS todos os anos, no mês do aniversário do trabalhador.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o Saque-Aniversário, regulamentado pela Lei nº 13.932/2019, é calculado com base em uma porcentagem do saldo total das contas do trabalhador, incluindo contas ativas e inativas, acrescida de uma parcela fixa adicional. Na prática, isso significa que quanto menor o saldo disponível, maior será a porcentagem que pode ser retirada.

Confira o calendário de pagamentos 

  • Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março
  • Fevereiro: 2 de fevereiro a 30 de abril
  • Março: 3 março a 29 de maio
  • Abril: 1º de abril a 30 de junho
  • Maio: 4 de maio a 31 de julho
  • Junho: 1º de junho a 31 de agosto
  • Julho: 1º de julho a 30 de setembro
  • Agosto: 3 de agosto a 30 de outubro
  • Setembro: 1º de setembro a 30 de novembro
  • Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro
  • Novembro: 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
  • Dezembro: 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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