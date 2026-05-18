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Economia

Em pesquisa, apoio ao fim da 6x1 cai com corte salarial: 56% contra e 39% a favor

Apesar da alta rejeição, a pesquisa mostra ter crescido a aceitação da medida, mesmo com redução de vencimentos. Em abril de 2025, 35% eram a favor da redução, mesmo com corte salarial, e 60%, contra

Estadão Conteúdo
fonte

Ato pelo 1º de maio na Doca. (Foto: Thiago Gomes)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 18, mostra que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala de trabalho 6x1, e 22% são contrários. O cenário, no entanto, muda diante da possibilidade de redução salarial. Se o fim da jornada 6x1 vier acompanhado de um corte no salário, o apoio ao fim da 6X1 cai para 39%, e a rejeição salta para 56%.

Apesar da alta rejeição, a pesquisa mostra ter crescido a aceitação da medida, mesmo com redução de vencimentos. Em abril de 2025, 35% eram a favor da redução, mesmo com corte salarial, e 60%, contra.

Neste cenário condicional, a divisão entre os eleitorados se acentua. A maioria dos bolsonaristas (63%) rejeita a mudança com corte salarial, com apenas 32% de apoio.

VEJA MAIS

image 68% são a favor do fim da escala 6x1 e 22% contra, mostra pesquisa Genial/Quaest
O atual patamar de apoio representa uma queda em relação a dezembro de 2025, quando a mesma pesquisa registrou 72% de aprovação e 24%, contra

image 52% dos brasileiros são contra reduzir penas de condenados no 8 de janeiro, diz Genial/Quaest
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida

Entre os lulistas, a opinião fica empatada dentro da margem de erro: 49% são contra a redução de jornada com corte de salário, enquanto 47% se mostram a favor.

Os resultados fazem parte da 25ª rodada da pesquisa de opinião, registrada sob o número BR-03598/2026.

Foram feitas 2.004 entrevistas entre 8 a 11 de maio, de forma domiciliar,com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

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6X1/JORNADA/PEC/PESQUISA/GENIAL/QUAEST/abertura
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