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Economia

68% são a favor do fim da escala 6x1 e 22% contra, mostra pesquisa Genial/Quaest

O atual patamar de apoio representa uma queda em relação a dezembro de 2025, quando a mesma pesquisa registrou 72% de aprovação e 24%, contra

Estadão Conteúdo
fonte

Ato realizado na Praça da República nesta sexta (1º de maio). (Foto: Ivan Duarte)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 18, mostra que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala de trabalho 6x1, que consiste em seis dias de trabalho para um de descanso. O levantamento mostra que 22% dos entrevistados são contrários à mudança e 10% não souberam ou não responderam.

O atual patamar de apoio representa uma queda em relação a dezembro de 2025, quando a mesma pesquisa registrou 72% de aprovação e 24%, contra.

Região

Regionalmente, o Nordeste lidera o apoio à mudança, com 72% de aprovação e 16% de oposição. O Sul é a região com a menor taxa de favorabilidade: 63% a favor e 29% contra.

A pesquisa também aponta que o interesse pelo tema é maior na região Sudeste, onde 47% dos entrevistados acompanham o debate "de perto".

No geral, 43% dos brasileiros acompanham a discussão com atenção, 29% acompanham pouco e 27% não acompanham.

O interesse é mais acentuado entre homens, pessoas com ensino superior e com renda familiar mais alta.

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Menor renda

O maior apoio à proposta vem da população de menor renda. Entre os que recebem até dois salários mínimos, 70% são a favor do fim da escala 6x1 e 17% são contra. Entre os que ganham entre dois e cinco salários mínimos, 68% são a favor e 22% são contra. Já nas rendas mais altas, com mais de cinco salários mínimos, 62% endossam e 30% rejeitam.

Lulistas apoiam mais a redução do que bolsonaristas

O apoio à pauta é mais expressivo entre os que se declaram "lulistas": 76% defendem a aprovação e 17% são contra. A preferência pela redução de jornada é maior na "esquerda não lulista": 88% endossam e 7% rejeitam.

Já entre os bolsonaristas, há uma divisão: 44% são a favor do fim da escala 6x1 e 42% são contra.

A direita não bolsonarista se mostra mais simpática: 55% são favoráveis e 37% são contra.

Mais de 2 mil entrevistados

Os resultados fazem parte da 25ª rodada da pesquisa de opinião, registrada sob o número BR-03598/2026.

Foram feitas 2.004 entrevistas entre 8 a 11 de maio, de forma domiciliar,com brasileiros com 16 anos ou mais.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/PESQUISA/GENIAL/QUAEST
Economia
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