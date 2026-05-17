Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

52% dos brasileiros são contra reduzir penas de condenados no 8 de janeiro, diz Genial/Quaest

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida

Estadão Conteúdo

Pesquisa Geral/Quaest mostra que 52% dos brasileiros são contra reduzir as penas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, 39% se dizem a favor. O resultado retrata a opinião dos entrevistados nos dias 8 a 11 de maio, após o Congresso derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto da dosimetria.

Em dezembro de 2025, quando o Congresso aprovou o projeto de lei, os grupos contrários e favoráveis estavam empatados, com 46% cada.

A proposta foi vetada por Lula e o veto foi derrubado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.

A pesquisa também mostra que 54% dos entrevistados entendem que o projeto foi aprovado para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já 34% das pessoas dizem que a proposta passou com o objetivo de reduzir a pena de todos os condenados. Outros 12% não souberam opinar ou não responderam.

Em dezembro, 58% acreditavam que a dosimetria estava endereçada a Bolsonaro, contra 30% que acreditavam que a lei fora aprovada para beneficiar todos os envolvidos e 12% que não sabiam ou não opinaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DOSIMETRIA/PL

8/1

pesquisa

Genial/Quaest
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pesquisa

52% dos brasileiros são contra reduzir penas de condenados no 8 de janeiro, diz Genial/Quaest

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida

17.05.26 20h36

revelações

Eduardo Bolsonaro nega contrapartida a Vorcaro e diz que se sustenta com 'renda passiva'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições presidenciais deste ano e irmão de Eduardo, trocou mensagens com Vorcaro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção do filme

17.05.26 20h11

votação

Melgaço: veja quais vereadores foram eleitos na eleição suplementar

Pleito no Marajó foi determinado após Justiça Eleitoral cassar legislatura por fraude em cota de gênero

17.05.26 19h31

Promessas vãs

Igor Normando adia mais uma vez início das obras do canal do Mata Fome

É o quarto anúncio que o prefeito de Belém faz sem que as ações de fato comecem. Enquanto isso, a comunidade sofre com problemas estruturais na área.

17.05.26 19h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda