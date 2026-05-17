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Melgaço: Veja quais vereadores foram eleitos na eleição suplementar

Pleito no Marajó foi determinado após Justiça Eleitoral cassar legislatura por fraude em cota de gênero

O Liberal

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou, neste domingo (17), a eleição suplementar para a Câmara Municipal de Melgaço, no Marajó. O pleito foi marcado pelo domínio absoluto do MDB, que conquistou 10 das 11 cadeiras em disputa. A vaga restante no legislativo ficou com o partido Progressistas (PP). O candidato Getulinho (MDB) recebeu 2.224 votos e despontou como o mais votado do município. A apuração registrou 15.142 votos válidos, com a participação expressiva do eleitorado local. Do total, os votos brancos somaram 38 (0,25%) e os nulos contabilizaram 255 (1,65%), sem ocorrências de votos anulados ou sob judice.

A nova votação em Melgaço ocorreu após a Justiça Eleitoral anular por completo o resultado do pleito regular de 2024. A cassação de toda a composição anterior da Câmara Municipal foi motivada pelo reconhecimento de fraudes à cota de gênero. A legislação exige preenchimento mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo para garantir a participação de mulheres. Com a comprovação das irregularidades partidárias, cerca de 80% dos votos válidos de 2024 foram anulados, o que obrigou o TRE-PA a organizar a nova disputa.

Além de redefinir o legislativo do município marajoara, o pleito funcionou como campo de testes tecnológicos para a Justiça Eleitoral. Conforme informou o TRE-PA, a corte implementou um novo modelo de transmissão de dados na localidade. O sistema transformou todos os locais de votação em pontos diretos de envio dos resultados, estrutura que garantiu agilidade e segurança na apuração dos votos.

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Veja como ficou a composição da Câmara Municipal

Dos 11 vereadores eleitos, nove conquistaram as vagas por Quociente Partidário (QP) — quando a legenda atinge a votação necessária para garantir a cadeira de forma direta. Outros dois parlamentares conseguiram o cargo por meio da distribuição das sobras eleitorais, calculada por média. Os partidos de esquerda que integraram a disputa, como o PT e o PCdoB, não alcançaram o quociente exigido e terminaram o pleito sem representantes na nova legislatura de Melgaço. O candidato Hermogenes (PCdoB) foi o mais votado do bloco, com 189 votos, mas não obteve a vaga.

Confira a lista dos vereadores eleitos em Melgaço

  • Getulinho (MDB) – 2.224 votos (Eleito por QP)
  • Clei Guimarães (MDB) – 1.804 votos (Eleito por QP)
  • Elias Sarraf (MDB) – 1.243 votos (Eleito por QP)
  • Josy Viegas (MDB) – 1.117 votos (Eleito por QP)
  • Alessandro Leão (MDB) – 1.085 votos (Eleito por QP)
  • Professora Leda Andrade (MDB) – 943 votos (Eleita por QP)
  • Deibson Viegas (MDB) – 940 votos (Eleito por QP)
  • Wanderson Pinheiro (MDB) – 919 votos (Eleito por QP)
  • Aldrin Souza (MDB) – 908 votos (Eleito por QP)
  • Professora Cilene Almeida (MDB) – 837 votos (Eleita por média)
  • João Corinthiano (PP) – 504 votos (Eleito por média)

Veja a lista de suplentes do pleito municipal

  • Nilson Rocha (MDB) – 806 votos
  • Marluth Fialho (MDB) – 528 votos
  • Thiago Viegas (PP) – 490 votos
  • Eleitice Silva (PP) – 110 votos
  • Evelin Castor (PP) – 81 votos
  • Michele Gonçalves (PP) – 53 votos
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