Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Desenrola 2.0: uso do FGTS começa em 25 de maio; veja regras

De acordo com o governo federal, a estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa. (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (14) que trabalhadores poderão utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas renegociadas no programa Novo Desenrola Brasil 2.0, a partir do próximo dia 25 de maio.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os interessados poderão consultar, na mesma data, o saldo disponível para usar nas negociações. Após essa etapa, as instituições financeiras terão prazo de até 30 dias para firmar contrato com a Caixa Econômica Federal, responsável por realizar a transferência do valor diretamente ao banco credor para abatimento da dívida.

A medida integra as ações do governo para ampliar o alcance do programa de renegociação de débitos e facilitar a recuperação financeira de consumidores inadimplentes. Saiba abaixo o passo a passo de como utilizar o FGTS no Novo Desenrola Brasil 2.0.

O que muda no Novo Desenrola 2.0?

A nova etapa do programa Desenrola Brasil amplia as possibilidades de renegociação de dívidas ao permitir o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tanto para quitação direta de débitos quanto como garantia em contratos de parcelamento.

Pelas regras anunciadas pelo governo federal, trabalhadores poderão utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS, incluindo contas ativas e inativas ou até R$ 1 mil, prevalecendo o valor mais vantajoso, para amortizar ou liquidar dívidas em atraso.

VEJA MAIS

image Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Programa deve ser anunciado esta semana pelo governo, diz ministro


image Pejotização pode desmantelar o principal instrumento de financiamento habitacional no país: o FGTS 
‘Na Amazônia, com déficit habitacional crônico, esse impacto chega antes’, diz o advogado tributarista Carlos Alberto Schenato Junior com atuação em Belém


image Uso do FGTS no Desenrola 2 limita-se a 20% para quitar dívidas, diz Marinho
Marinho confirmou que o fundo entrará compondo esse processo de quitação das dívidas para trabalhadores endividados com renda de até cinco salários mínimos

Regras de utilização

A medida será direcionada principalmente aos consumidores enquadrados na Faixa 1 do programa, destinada a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos.

Outros critérios estabelecidos são

  • Débitos tenham sido registrados entre os anos de 2019 e 2025. 
  • Necessário possuir uma conta Gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro

Passo a passo para usar seu saldo do FGTS no Desenrola Brasil 2.0

O processo será feito de forma digital, por meio dos canais oficiais do governo federal e da Caixa Econômica Federal.

  • O primeiro passo é acessar o aplicativo do FGTS e autorizar as instituições financeiras a consultarem o saldo disponível. Essa etapa é necessária para que os bancos possam apresentar propostas de renegociação.
     
  • Depois da autorização, o trabalhador deverá entrar no portal oficial do Desenrola Brasil utilizando a conta Gov.br. O sistema irá exibir automaticamente as dívidas elegíveis para negociação e os descontos disponíveis.
     
  • Na etapa final, o consumidor poderá selecionar o débito desejado e escolher o FGTS como forma de pagamento. O valor reservado poderá ser usado para quitar a dívida à vista ou reduzir o valor das parcelas em caso de renegociação.

De acordo com o governo federal, a estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação do Novo Desenrola Brasil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Economia

NOVO DESENROLA

FGTS

como usar o fgts no desenrola

negociação de dívidas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PREVIDÊNCIA

Mutirão do INSS no Pará abre vagas neste fim de semana; veja onde

Ação antecipa perícias médicas e avaliações sociais em agências de Belém e do interior paraense

16.05.26 17h28

DISPUTA TERRITORIAL

Setor produtivo do Pará apoia governadora Hana Ghassan na defesa do território paraense

Entidades manifestam defesa de 22 mil quilômetros quadrados após STF marcar audiência entre Pará e Mato Grosso

16.05.26 14h49

QUALIFICAÇÃO

Semana S reúne mais de 43 mil inscritos em programação gratuita em Belém

Evento promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac oferece cursos, saúde, cultura e palestras voltadas a trabalhadores, empresários e público em geral na capital paraense

15.05.26 20h24

ECONOMIA

Setor de serviços no Pará recua 1,4% em março, aponta IBGE

Resultado foi um dos piores entre os estados da Região Norte

15.05.26 18h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

SUSPENSÃO DE VOOS

Redução de voos pressiona setor de turismo em Belém e muda comportamento de viajantes

Menor oferta de assentos, alta nos custos operacionais e cenário internacional afetam preços e planejamento de viagens no Pará

12.05.26 7h30

ECONOMIA

IR 2026: como declarar previdência privada com as novas regras? Veja o passo a passo

Para evitar erros e multas, é recomendado revisar os extratos dos planos e, se necessário, contar com a orientação de um especialista

12.05.26 11h39

ECONOMIA

Taxa das blusinhas vai acabar? Veja quando a isenção começa a valer

Medida assinada por Lula zera o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50; mudança entra em vigor após publicação no Diário Oficial da União

12.05.26 19h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda