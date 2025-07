Férias em Salinas: preços na praia dividem opiniões

Com a chegada das férias escolares, Salinas volta a atrair milhares de visitantes em busca de sol, descanso e boa comida. Mas, junto com o aumento do fluxo na orla, ressurge um velho conhecido da temporada: as críticas aos preços cobrados por pratos, bebidas e petiscos nas barracas e restaurantes da cidade.

Para entender o que está por trás dos valores e da polêmica, a reportagem conversou com donos de estabelecimentos e turistas. Os relatos mostram realidades distintas. Enquanto empresários garantem que os preços estão ajustados à estrutura e à qualidade oferecidas, os visitantes têm percepções diferentes — alguns consideram os valores justos, outros falam em “exagero”.

Temporada movimentada e aposta em reforço de equipe

Gerente de um dos estabelecimentos localizados na Praia do Atalaia, Fábio Santos, de 38 anos, diz que o movimento começa a crescer com a chegada dos festivais de música, e a expectativa é positiva para o restante do mês. “A gente aguarda mais gente mesmo”, afirma. Ele cita também a proximidade da COP 30, marcada para novembro, como um fator que já começa a impactar o turismo local.

Para dar conta da demanda, o restaurante em que Fábio trabalha contratou 30% a mais de funcionários do que no ano passado. Os preços dos pratos principais variam entre R$170 e R$200, servindo de três a quatro pessoas. Um dos mais pedidos é o “Peixe Paraense”, que custa R$179 e serve duas pessoas. As bebidas long neck saem a partir de R$15.

Segundo Fábio, o restaurante ainda não recebeu reclamações sobre os valores. “Estamos bem equilibrados nessa parte.”

Estephany Dias, 25, biomédica natural de Vigia, foi ao local pela primeira vez, por indicação. Ela escolheu justamente o prato mais popular. “Foi um dos que mais achei atrativo”, contou. Para ela, os preços foram compatíveis com o que foi servido. “Achei bastante acessível, comparado à quantidade de comida.”

Estephany planejou sua viagem com antecedência e pretende gastar mais de R$2 mil durante a temporada.

Cardápio mais econômico também atrai público fiel

Em outro ponto da praia, Vanivalda Oliveira, de 55 anos, administra um restaurante familiar. Ela relata que o segundo fim de semana de julho superou as expectativas. “Passamos por uma temporada bem ruim, mas agora tá boa. Não temos o que nos queixar.” Ela estima que os próximos fins de semana devem trazer ainda mais movimento.

Os preços, segundo Vanivalda, são mais enxutos: tira-gostos a partir de R$40, porções como isca de pescada por R$55, batata-frita a R$35. Cervejas variam entre R$6 e R$12, refrigerantes a R$8 e água mineral por R$5. Refeições completas que servem entre duas e três pessoas custam de R$120 a R$170.

“O nosso cardápio é o menor da praia”, afirma. “Minha clientela não reclama dos preços. A gente só reajusta uma vez por ano, sempre em dezembro.”

Apesar disso, Vanivalda reconhece que as críticas nas redes sociais têm fundamento em alguns casos. “Vejo nos grupos reclamações de preços abusivos. Cada um tem que procurar o lugar que cabe no bolso.”

Gasto médio por casal chega a R$ 200

O servidor público Cristóvão Nunes, de 62 anos, é visitante frequente de Salinas e cliente de longa data de restaurantes com valores mais moderados. Para ele, os preços este ano se mantiveram dentro da faixa habitual. “Não vi exagero. Uma cerveja entre R$15 e R$17 tá dentro do aceitável.”

Cristóvão estima que um casal gasta, em média, entre R$100 e R$110 por pessoa em uma refeição. “Com bebida, dá uns R$200 no total o casal” Ele recomenda aos turistas que pesquisem os preços antes de sentar à mesa. “Tem lugar para todos os bolsos, é só procurar.”

Reclamações nas redes não cessam

Apesar dos relatos positivos colhidos nos estabelecimentos, nas redes sociais seguem as postagens de turistas indignados com o que consideram “valores abusivos”. Fotos de cardápios com pratos simples a preços acima de R$400 circulam em grupos e perfis dedicados a compartilhar dicas (e desabafos) sobre Salinas.