Espaços de bronzeamento triplicam faturamento em Belém nas férias, diz setor; saiba quanto custa

O serviço de bronzeamento ganha um reforço nos lucros com os dias mais quentes do verão e o período das férias de julho se aproximando, quando a demanda pode ser até três vezes maior. A empresária paraense Fabiana Xavier, responsável por uma franquia de bronzeamento em Belém, explica que “o faturamento triplica em julho”, mas que a procura pelo procedimento já começa em junho. Os valores desse tipo de atendimento variam de R$ 140 a R$ 250, conforme a modalidade escolhida, entre as três principais oferecidas: natural, artificial e a jato.

Segundo a empresária, os meses de julho e dezembro são os mais movimentados, em razão do aumento nas viagens durante as datas festivas. No entanto, é em julho que a demanda atinge o pico, impulsionada principalmente pelos passeios às praias.

“Os meses em que as pessoas mais buscam esse atendimento é justamente no meses de junho, julho e dezembro, mas, principalmente no mês de julho, onde as mulheres já querem ir prontas, arrumadas e com a autoestima bem elevada para a praia”, explica Xavier.

A empresária destaca ainda que, embora o público seja majoritariamente feminino, também há uma clientela masculina fiel. A única restrição no atendimento a homens é no bronzeamento natural, feito com exposição direta ao sol. Essa limitação ocorre apenas por questões de espaço, já que o procedimento exige privacidade e exposição do corpo, sendo necessário garantir o conforto de todos os clientes.

Em outro espaço de bronzeamento da capital, a situação se repete, com um aumento significativo na procura conforme se aproxima o mês de julho. A farmacêutica Luane Trindade, responsável pelo local, relata um crescimento de até 200% na movimentação durante esse período. O desempenho é até três vezes superior ao registrado em dezembro, com uma média de 300 atendimentos, o que ela define como o segundo melhor mês do ano em faturamento.

Para todos os gostos

As três modalidades oferecidas na capital paraense possuem durações e métodos distintos para alcançar o resultado desejado. O bronzeamento natural é o formato mais tradicional, realizado com exposição direta à luz solar, com duração média de 1h20 a 1h40. Fatores como o tipo de pele do cliente e o índice de radiação do dia também influenciam o resultado. Nessa modalidade, os horários mais procurados são os do início da manhã, quando a emissão de raios solares é menos intensa e mais segura.

Há ainda a opção de bronzeamento em máquina, conhecido como artificial, que utiliza emissões de radiação e dispensa a necessidade do sol. Esse modelo tem ganhado popularidade, segundo a empresária, devido à praticidade que oferece por não depender das condições climáticas e apresentar menor tempo de aplicação, com duração de até 20 minutos. Esse tempo também varia conforme as necessidades específicas da pele de cada cliente.

“Na máquina, a cliente pode vir em qualquer dia, em qualquer horário. Inclusive, é o procedimento que mais sai agora, porque as pessoas querem a agilidade, o conforto e a máquina entrega tudo isso. De 8 a 20 minutos dependendo também do fototipo, a cliente já está bronzeada”, detalha.

O bronzeamento a jato é a terceira alternativa disponível, embora seja a menos procurada pelos consumidores locais. Xavier explica que o menor desempenho dessa opção se deve ao fato de que, apesar de não depender da emissão de radiação, a durabilidade do bronze na pele é reduzida, variando entre 7 e 12 dias.

VEJA MAIS

Preços

Na capital paraense, os valores das sessões de bronzeamento podem chegar a R$ 250, dependendo da modalidade escolhida. Além do tipo de bronzeamento, os preços também variam conforme os serviços complementares incluídos. O uso de cremes e outros produtos para hidratação, clareamento e cuidados com a pele justifica essa variação. Um exemplo é o “banho de lua”, que aplica uma combinação de produtos com o objetivo de clarear os pelos e a pele.

As empresas especializadas em Belém oferecem as três modalidades principais do serviço, mas os valores e pacotes variam entre os estabelecimentos. Em outro espaço de bronzeamento, por exemplo, os preços vão de R$ 70 a R$ 170 exclusivamente para o bronzeamento. Serviços adicionais podem elevar o custo, mas geralmente são oferecidos em pacotes ou combos diversificados.