Empresários discutem em Belém estratégias para fortalecer relação comercial com a China

Com mais de US$ 11 bilhões frutos de exportações paraenses à China, somente no ano de 2023, o Estado do Pará trabalha para superar os bons resultados do ano anterior e alcançar novas parcerias comerciais para impulsionar as economia dos países. Neste cenário de expansão, o Lide Pará promoveu um encontro, na última terça-feira (11), no Espaço Fra, em Belém, com representantes de empresas locais e nacionais, autoridades governamentais e representantes chineses. O objetivo é fortalecer a relação sino-brasileira e gerar novos negócios.

Em números, as trocas comerciais garantiram US$ 11,2 bilhões ao Pará. O destaque foi para a exportação de minério de ferro (US$ 9,4 bilhões), carne (US$ 362 milhões), soja US$ 750 milhões) e minério de cobre (US$ 226 milhões). O Brasil também é um dos principais fornecedores de carne do maior país asiático, que corresponde a 40% da carne bovina que entra na China.

Ronaldo Maiorana Jr., presidente da unidade no Estado do Grupo de Líderes Empresariais, o Lide Pará, pontuou durante o seu discurso no evento que é indissociável discutir sobre desenvolvimento econômico sem correlacioná-lo aos desafios das transformações climáticas mundiais. Nesse contexto, o Lide surge como grupo que se empenha em fortalecer a livre iniciativa e provocar o Poder Público para um trabalho em conjunto.

“Líderes fortes criam um bom ecossistema de bem estar social e progresso. Essa parceria do Pará com a China, creio eu, transcende meramente a trocas de commodities ou trocas comerciais. Ela se baseia em valores compartilhados. O principal deles é que ambos os Estados fazem uma defesa, bem intransigente, do direito que os seus povos têm ao pleno desenvolvimento”, reforçou.

Durante a celebração, o ex-prefeito de São Paulo e presidente do Lide Brasil, João Doria, felicitou os líderes paraenses por vídeo. Estiveram presentes empresários de vários segmentos econômicos, deputados federais, estaduais e autoridades representantes da China, além da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan.

A representante do Executivo paraense destacou a importância para o governo estadual da realização de encontros que busquem estreitar as parcerias entre os governos. “A gente sabe o quanto é importante para nós estreitarmos nossos laços para trazer desenvolvimento econômico e sustentável para o Estado do Pará. Essa é uma grande oportunidade de podermos falar do Pará, do que o Estado vem realizando em termos de políticas públicas, buscando o desenvolvimento econômico, sustentável e social, e também poder firmar mais parcerias para o nosso Estado”, sinalizou a representante estadual.

Soluções sutentáveis

O CEO do Lide Pará, Gustavo Freitas, explica que o Lide Pará se propõe a unir o empresariado para discutir soluções de mercado. “A relação Brasil e China é de sucesso e vamos trazer assuntos que são de extrema importância, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos falar de agronegócio, mineração, transição energética. A gente espera encontrar soluções para as problemáticas que serão discutidas aqui”.

Já o vice-presidente do Lide Pará, Roberto Xerfan Jr., declara que, apesar da iniciativa de reunir no Estado vários líderes empresariais, o encontro também ultrapassa as questões comerciais, e evidencia a necessidade de uma percepção mais atenta às questões de sustentabilidade.

“Hoje, temos a vitrine da COP 30, onde todos os interesses estão voltados para Belém e para o Pará. Então, o Lide busca essa simbiose entre políticos e empresas, para que esses setores produtivos melhorem a produção, mas obedecendo a sustentabilidade, que é tão necessária nas ações que vão ser abordadas neste evento. O resultado prático é a reunião de ideias, porque temos a presença de várias autoridades, para que eles olhem com esses anseios e que a gente possa fazer com que essas ações possam ser trabalhadas no âmbito político”, declarou Xerfan Jr.

Para o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, este é um momento de orgulho, sobretudo com os potenciais negócios a serem gerados a partir da articulação dos membros do Lide Pará.“A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, e tem interesse em investir no Estado. E essa é uma das preocupações do governador Helder, não só a ecologia, mas também a geração de empregos no Estado”, reforçou.

Ampliação da comunicação entre os países

Solidificar a relação entre sino-brasileira no Pará é um dos pontos chaves da articulação do Lide Pará, aponta o presidente do Lide China, Everton Monezzi. “Ao meu ver, estava faltando a comunicação aqui no Estado com empresários da China. Viemos para ajudar o Lide Pará, nesse momento importantíssimo perante os empresários do Pará em relação à China”, ressaltou.

“A China necessita de grandes produtores e quanto mais a gente tiver eventos como esse, apresentando a China, que está próxima; E não só por ser um grande parceiro, mas por necessitar dos produtos aqui do Norte”, disse Monezzi.

Guo Yinghui, chefe de representação do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, afirmou que há mais de 300 empresas chinesas no Brasil, presentes em 26 estados e no Distrito Federal. Elas abrangem áreas financeiras, produtivas, de energia, entre outras. Segundo ele, a expectativa do país asiático é subsidiar novos negócios em terras brasileiras, com foco em energias renováveis.

“O Pará tem excelentes recursos minerais e agrícolas. Está em todas as áreas, com uma cadeia completa e uma base industrial forte. A partir desta reunião, vai intensificar a relação do Pará com a China, para que mais empresas reconheçam o potencial do Estado, para aumentar a cooperação entre os países. Queremos instalar, através da embaixada, uma troca de informações para promover a ponte entre as empresas e aumentar as visitas de ambos os lados”, anunciou Yinghui.

Mestre em Política e Diplomacia Chinesa, João Cumarú avalia que o estreitamento de laços sino-brasileiro pode ser uma grande oportunidade para o setor produtivo, especialmente paraense, de adquirir mais confiança no mercado mundial. “Acho que é preciso que o setor produtivo se engaje e busque se relacionar com confiança, para que a gente possa agregar mais valor às nossas relações nos próximos 50 anos”, disse o pesquisador.

Já os representantes dos setores produtivos do Pará, Carlos Xavier, presidente da Faepa, e Francisco Victer, presidente do conselho temático de assuntos legislativos da Fiepa, apontaram a necessidade de garantia da soberania estadual e a valorização dos potenciais energéticos e econômicos do Pará.

“O Brasil deve aproveitar a experiência do país asiático, que tem cerca de 5 mil anos e que tem muito a nos ensinar. A China tem o potencial de apoiar o Estado. A relação comercial aberta e franca com a China resulta em resultados incríveis para o país”, afirma Victer.

Principais produtos exportados do Pará para a China em 2023 em dólar (US$)

Minério de Ferro: 9,4 bilhões

Carne: 362 milhões

Soja: 750 milhões

Minério de Cobre: 226 milhões