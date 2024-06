João Doria: 'Lide Pará é estratégico e fundamental para o desenvolvimento do Brasil'

Desde sua inauguração no ano passado, o Lide Pará tem se destacado como um catalisador essencial para o desenvolvimento econômico do estado. João Doria, presidente do Lide Brasil e ex-governador de São Paulo, destaca a importância estratégica do Pará para o Brasil e para o mundo.

Para ele, o Lide Pará está chamando a atenção dos parceiros globais ao conseguir abordar temas cruciais como a parceria com a China, a preparação para a COP-30 e o interesse crescente de empresários de outros estados brasileiros na região, ampliando o leque de negócios potenciais.

A Importância do Pará no Cenário Global

"É estratégico e fundamental, pela importância econômica, ambiental e social que o estado do Pará tem para o conjunto do país e para o mundo", afirmou Doria ao discutir a relevância do Lide Pará. A unidade tem atuado como um ponto de convergência para empresários locais e internacionais, promovendo negócios e parcerias que impulsionam a economia paraense. Para o presidente nacional do Lide, prova disso é o evento de inauguração das atividades do Lide Pará, justamente um encontro inédito com o Lide China no próximo dia 11, na capital paraense.

O Lide Pará iniciou suas atividades com um evento em colaboração com o Lide China, evidenciando a importância dessa relação bilateral. A China, hoje o maior parceiro econômico do Brasil, está cada vez mais interessada em diversificar suas operações no país. Oportunidade para o Pará buscar parcerias além do setor de minérios.

"Uma boa oportunidade para setores estratégicos da economia do Pará, notadamente na área de minérios, créditos de carbono, expansão de infraestrutura e logística e produtos do agronegócio", destacou Doria.

Preparativos para a COP-30

Com a aproximação da COP-30, a relevância do Lide Pará se intensifica ainda mais. O Lide Meio Ambiente, uma unidade especializada do grupo sob a direção de Roberto Klabin, tem se preparado para contribuir ativamente no evento. "Ao longo de sua existência de 21 anos, o Lide Meio Ambiente completa 18, ou seja, a pauta ambiental já é um foco do grupo quase desde seu início, sempre com muitas propostas, agora no âmbito da COP-30", disse Doria, ressaltando o compromisso do grupo com questões ambientais em escala global.

Integração Empresarial entre São Paulo e Pará

A interação entre empresários paulistas e paraenses tem sido um dos frutos colhidos pelo Lide Pará. Doria observou que desde a criação da unidade paraense, os membros da unidade paulista têm mostrado mais interesse na região, alguns, segundo o ex-governador, de forma inédita.

“O Lide atua como um integrador, promovendo a união de empresas e a criação de novas oportunidades de negócios. Sua grande função é aglutinar e permitir que mais empresas gerem oportunidades de negócios e mais empresários se tornem parceiros de iniciativas empresariais em todo o país", explicou Doria.

Doria também dirigiu uma mensagem de encorajamento aos empresários do Pará, incentivando-os a acreditar no potencial econômico de seu estado e a explorar as oportunidades de exportação e investimentos internacionais. "O Pará vive um momento privilegiado sob a conduta eficiente, criativa e credibilidade com Helder Barbalho à frente do governo do estado", concluiu.

Impacto do Lide Pará no Desenvolvimento Regional

Desde sua fundação, o Lide Pará tem desempenhado um papel crucial no fomento ao desenvolvimento econômico e social da região. Através de parcerias estratégicas e eventos internacionais, a unidade tem criado um ambiente propício para o crescimento sustentável e a inovação. O impacto positivo dessas ações é evidente no fortalecimento das relações comerciais, na atração de investimentos e na promoção de um desenvolvimento equilibrado, que respeita as particularidades ambientais do estado.

Para os membros paraenses, João Doria reafirma que o Lide Pará já se consolida como uma plataforma indispensável para o desenvolvimento econômico do estado, proporcionando um espaço para a integração de empresários, a promoção de negócios sustentáveis e a ampliação das fronteiras econômicas do Pará. “Com um futuro promissor à frente, impulsionado por iniciativas como a COP-30 e parcerias globais, o Lide Pará continua a ser um motor essencial para o crescimento e a inovação na região”, disse.