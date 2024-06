Lide realiza evento em Dubai e empresários destacam potencial da Amazônia

O LIDE Emirados Árabes promoveu na última terça-feira (04) o Seminário Real Estate, reunindo líderes, empresários e investidores do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos no Crowne Plaza Dubai Marina. O evento destacou a importância crescente dos mercados imobiliários desses países e proporcionou um ambiente de discussão sobre oportunidades de investimento e crescimento no setor.

VEJA MAIS

Atuando com protagonismo também no mundo árabe, onde possui diálogos com empresários e investidores de influência, o Lide Dubai organizou o seminário com presenças como Thiago Alonso, CEO da JHSF International, Danilo Magrini, COO International da JHSF, e Mahmou Al Burai, Diretor do Dubai Land Department. O evento incluiu painéis com temas relevantes, como tendências de mercado, inovações tecnológicas e oportunidades de investimento, fortalecendo o diálogo e a troca de experiências entre as duas nações.

LIDE: Uma Presença Global

O Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) é uma organização que reúne empresários de diversos setores e está presente nos principais mercados globais. Fundado em 2003 no Brasil, o LIDE se expandiu para mais de 18 países, incluindo economias de destaque como os Estados Unidos, Reino Unido e China. Sua missão é promover a integração entre líderes empresariais, incentivar o desenvolvimento econômico e social e fortalecer as relações internacionais.

A realização do Seminário Real Estate em Dubai evidencia a capilaridade e a relevância do LIDE. Dubai, com sua economia em rápido crescimento e um mercado imobiliário robusto, simboliza o sucesso de uma estratégia de desenvolvimento que pode ser inspiradora para outros mercados.

Segundo projeções da Standard & Poor's, o PIB dos Emirados Árabes Unidos deve crescer mais de 5% este ano, superando a média global de 2,8%. O setor imobiliário desempenha um papel crucial nesse crescimento, com Dubai liderando a expansão. Em 2023, foram registradas 133 mil transações imobiliárias em Dubai, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, destacando a cidade como um centro vital de investimentos no setor.

LIDE Pará: Atraindo Investimentos Globais

Para especialistas, a presença de um grupo LIDE no Pará é um sinal claro de que o estado está ganhando relevância no cenário global. Com a atuação do LIDE Pará, a região se posiciona como um potencial atrativo para investimentos em diversos setores, incluindo o imobiliário, infraestrutura, agronegócio e tecnologia. A conexão com líderes empresariais internacionais abre portas para parcerias estratégicas, fomentando o desenvolvimento econômico local e a inserção do Pará nas mesas de negociações globais.

O evento entre o Lide Pará e o Lide China, que será realizado no próximo dia 11, em Belém, é o primeiro organizado pelo grupo de líderes empresariais do estado e mostra a vontade de ambas as partes em dialogarem diretamente. O estreitamento dos laços e o aumento do número de negócios, num ano em que os dois países celebram 50 anos de relações diplomáticas, é a grande expectativa.

Fortalecendo a Integração Global

Eventos como o Seminário Real Estate demonstram a eficácia do LIDE em promover o intercâmbio de ideias e investimentos entre diferentes regiões do mundo. A participação de executivos brasileiros ao lado de líderes dos Emirados Árabes Unidos ressalta a importância de uma colaboração internacional para o crescimento sustentável e inovador do setor imobiliário.