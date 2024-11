Em Belém, lojistas aguardam grande movimento e boas vendas na Black Friday

A Black Friday, uma das datas mais aguardadas pelo comércio e consumidores, acontece nesta sexta-feira (29), prometendo descontos atrativos e programação especial nos principais shoppings e lojas de Belém. A expectativa é alta entre lojistas e consumidores, que já começaram a movimentar o comércio na última semana do mês de novembro, impulsionados por promoções antecipadas e estratégias de marketing.

Movimentação intensa

Os lojistas comemoram o fluxo intenso e projetam um aumento significativo nas vendas. Em um shopping da Região Metropolitana de Belém, Patrícia Rodrigues, gerente de uma loja de roupas, destaca que, embora as compras ainda estejam tímidas, o movimento já começou a se intensificar. “Acredito que todo mundo está esperando a primeira parcela do décimo terceiro, que começa a sair entre hoje e amanhã. Então, a expectativa é de um fluxo ainda melhor na sexta-feira”, relatou.

Na loja de Patrícia, todas as peças estão com desconto, estratégia que ela considera eficaz para atrair clientes. "Na Black Friday colocamos descontos adicionais. É uma estratégia comum, e chama a atenção de muita gente", afirmou. A gerente também destacou as contratações temporárias feitas para atender à demanda do período. " A gente já aproveita essa época para 'treinar' aqueles que vêm reforçar a equipe para as festas de fim de ano", comenta.

Com a proximidade das festas de fim de ano, segundo Patrícia, muitos consumidores aproveitam as promoções para antecipar a compra dos presentes de Natal: "Já vemos alguns clientes que aproveitam os descontos para garantir o presente de Natal e de amigo secreto, por exemplo."

Já no setor de eletroeletrônicos, a movimentação foi intensa durante todo o mês, segundo Rivanildo Barroso, gerente de uma loja especializada, localizada no mesmo centro comercial. Ele ressalta que a data constitui um dos momentos mais fortes do ano para o comércio. "A véspera da Black Friday sempre tem um movimento muito forte. Estamos preparados para que amanhã o fluxo seja ainda mais intenso", declarou.

Rivanildo explicou que as promoções começaram no início do mês, com o objetivo de atrair os consumidores desde cedo. “Fazemos ‘Black Friday’ ao longo de todo o mês de novembro, para chegarmos com força total na sexta-feira. Os itens mais procurados são celulares e televisão”, explicou.

Ele revela ainda que o aumento das vendas também demandou reforço na equipe com contratações temporárias e funcionários intermitentes. E afirma que a semana que antecede o evento já é de grande lucro. "A gente já superou em 30% as vendas do ano passado, antes mesmo de chegar a sexta-feira".

Consumidores

Entre os consumidores, o clima é de empolgação. A influenciadora digital Joyci Brito revelou ter sido surpreendida pelas promoções ao passear no shopping. "Não sabia que já tinha começado! Passei por algumas lojas onde tudo está pela metade do preço. Fiquei doida!", declarou, destacando que pretende voltar antes do fim da Black Friday para aproveitar os descontos.

Joyci relatou que os preços baixos a incentivaram a planejar novas compras. “Os sapatos que eu gosto estão todos pela metade do preço. Não queria fazer uma dívida no cartão, mas vou ter que voltar antes do dia 1º para aproveitar”, disse.