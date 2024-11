Robôs aspiradores, TVs e celulares: itens de tecnologia são os mais procurados na Black Friday 2024

Segundo dados de e-commerce, robôs aspiradores tiveram aumento nas buscas na Black Friday deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Televisores, especialmente os modelos com resolução 4K e telas grandes, seguem no topo das intenções de compra, com uma procura maior. Smartphones são os itens mais pesquisados e vendidos no período comercial, especialmente em faixas de preço intermediárias, entre R$ 1.500 e R$ 3.000. O Grupo Liberal visitou algumas lojas com ofertas da 'Black' na manhã desta quarta (27/11) e entrevistou um economista sobre o assunto.

A Black Friday começou como um evento voltado para grandes descontos em eletrônicos, mas expandiu-se para praticamente todos os setores do varejo. Produtos tecnológicos, especialmente robôs aspiradores, televisões e celulares, seguem como os "queridinhos" da data devido à alta percepção de valor e ao apelo por inovação e praticidade.

O que torna os itens tão desejados na ‘Black’?

Para André Cutrim, economista e engenheiro de computação, a procura pelos três itens na data comercial ocorre devido a uma combinação de fatores econômicos, tecnológicos e comportamentais.

“Esses produtos, por serem de alto valor agregado, tornam-se mais acessíveis durante esse período de descontos significativos, o que atrai consumidores que veem na Black Friday uma oportunidade única de adquirir bens que, fora de um período de promoções não convencionais como esse, poderiam estar fora de seu alcance financeiro”, explica.

Ele ressalta que, além da questão econômica, há um fator comportamental. Isso porque celulares e televisores são frequentemente associados a status e inovação tecnológica. Conforme o economista, novos modelos oferecem funcionalidades avançadas.

Economista André Cutrim. (Carmen Helena | O Liberal)

Elas incluem maior resolução, conectividade aprimorada e integração com outros dispositivos, o que, para ele, são características que despertam o desejo dos consumidores por modernização e acesso às últimas tendências do mercado.

“Os robôs aspiradores, por sua vez, destacam-se pela promessa de conveniência e economia de tempo, refletindo a crescente demanda por soluções que simplifiquem o cotidiano e liberem tempo para outras atividades”, analisou André Cutrim.

De acordo com ele, esses fatores são potencializados pelo marketing agressivo das principais marcas do segmento e pela ampla divulgação dos descontos, inclusive nas redes sociais, que criam um senso de urgência nos consumidores e impulsionam as vendas. “Tem-se, portanto, o fetiche pelo produto, pela mercadoria!”, afirmou.

O impacto da tecnologia no consumo

Para André Cutrim, a busca por tecnologia durante a Black Friday reflete mudanças significativas no comportamento de consumo, com uma clara tendência de priorização de produtos que ofereçam inovação, conectividade e melhorias na qualidade de vida.

Ele explica que “os consumidores atuais têm valorizado cada vez mais a eficiência, o conforto e o entretenimento proporcionados por determinados dispositivos tecnológicos.” Isso explica, segundo o economista, a alta demanda por celulares, TVs e robôs aspiradores no período da Black Friday.

“Essa mudança comportamental está associada a um maior acesso à informação, com consumidores mais bem informados sobre especificações técnicas e benefícios dos produtos, além de uma disposição crescente para investir em tecnologia como forma de melhorar sua rotina e conectar-se ao mundo”, avalia André.

Segundo ele, esse fenômeno também evidencia uma transformação cultural, em que o consumo de tecnologia passa a ser visto não apenas como um luxo, mas como uma necessidade para acompanhar o ritmo das mudanças sociais e econômicas de um país em constante processo de transformação estrutural.

Estratégia das empresas frente à concorrência

Rony Maycon é vendedor especial de uma loja de varejo multicanal localizada no bairro da Pedreira. A estratégia usada onde ele trabalha é destacar os produtos em lotes especiais com placas grandes. Além disso, o trabalho com pré-venda dos itens mais procurados é feito para enfrentar a concorrência quanto ao adiantamento da promoção.

“Já começamos a vender desde o dia 1º com promoções exclusivas que não voltam mais no dia da Black. Ou seja: o cliente pode comprar sem medo de perder ofertas, já que essas promoções duram no máximo 5 dias. O nome é Esquenta Black”, revela o vendedor.

Ofertas de celulares e TVs numa loja de varejo. (Ivan Duarte | O Liberal)

Hiago Lima, gerente de uma loja de varejo na Avenida Pedro Miranda, afirma que uma das principais estratégias usadas para se destacar sobre os concorrentes é o uso de estoque. “A gente tá amontoando produtos no salão de vendas, fazendo destaque dos preços, principalmente o valor da parcela que é o que mais atrai o cliente”, revela.

Segundo o gerente, há uma grande procura por robôs aspiradores na loja. “É uma tecnologia que tá inovando, principalmente pra aquelas pessoas que não tem tanto tempo de tá varrendo a casa”, disse. Hiago informou que esse produto não é procurado na loja física, mas sim no aplicativo de compra para retirada na loja.

Impacto da ‘Black’ no faturamento da empresa

O gerente Hiago Lima afirmou que, durante as ofertas da “Black Friday”, o faturamento anual da loja tem um resultado imensurável. “A gente percebe que na semana da ‘Black’ a gente vende o triplo, o quíntuplo a mais do que todos os meses do ano”, disse.

Segundo ele, a loja tem uma programação de metas anuais e a meta do período comercial é cinco vezes maior que as metas em relação a outros meses.

Conforme o vendedor Rony Maycon, a empresa onde trabalha teve um desempenho 30% maior em 2024 com a ‘Black’ quando comparado com o ano passado. “Conseguimos não só crescer, mas também ajudamos os nossos parceiros a alavancar suas vendas, então com isso conseguimos aumentar o faturamento deste ano”, disse.