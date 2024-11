Black Friday: Shoppings de Belém e região metropolitana têm horário estendido; confira

Com vista na sexta-feira da Black Friday, o Sindicato de Lojas de Belém (Sindilojas) anunciou que os lojistas de Belém podem estender o horário de funcionamento até às 23h do dia 29 de novembro. Em nota publicada no Instagram oficial, o sindicato afirmou “que o comércio varejista e lojista poderá ter seu horário de funcionamento estendido".

Segundo o presidente do Sindicato de Lojas de Belém, Eduardo Yamamoto, os lojistas de lojas físicas concorrem diretamente com o e-commerce, o mercado online, e a extensão de horários permite uma experiência de consumo maior em shoppings center. “A decisão para extensão dos horários tem a participação direta dos lojistas que são os interessados quanto ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Belém. [...] É papel do Sindilojas não normatizar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos, mas ter uma agenda liberal da economia, permitindo um máximo de horas possíveis e a decisão do horário de funcionamento tem que ser de cada lojista”, afirma.

Alguns shoppings de Belém já estão anunciando as alterações dos horários previstos para este fim de semana, com praça de alimentação, lojas, restaurantes e outros serviços abertos até às 23h na sexta-feira (29). Sábado e domingo os horários já estarão normalizados.

Confira abaixo as mudanças de horários nos shoppings em Belém e na região metropolitana nesta sexta-feira da Black Friday:

Boulevard Shopping Belém

Lojas: 10h às 23h

Praça de Alimentação: 10h às 23h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: De acordo com a programação

Parque Shopping

Lojas: 10h às 23h

Praça de Alimentação: 11h às 23h.

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas, quiosques, alimentação, lazer e restaurantes: 10h às 23h

Shopping Pátio Belém

Lojas e praça de alimentação: 9h às 23h

Shopping Castanheira

Lojas, parque de diversão, praça de alimentação e supermercado: 9h às 23h

Cinema e academia: De acordo com a programação