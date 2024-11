Black Friday 2024: Veja o melhor horário para fazer compras e aproveitar as melhores ofertas

A Black Friday deste ano ocorre nesta sexta-feira (29/11) e os consumidores que querem se preparar ao máximo, ou já estão de olho em um produto específico, podem querer ficar atentos a horários estratégicos para aproveitar as melhores ofertas do dia de grandes descontos.

Um levantamento realizado pela Promobit, uma empresa especializada em descontos, e divulgado pelo jornal 'O Globo' nesta segunda-feira (25), revelou que o maior número de promoções nas últimas três edições da Black Friday ocorreu durante a madrugada.

Veja abaixo os melhores horários para comprar na Black Friday:

De acordo com o estudo, o maior volume das ofertas, entre 2021 e 2023, ocorreu por volta das 22h da quinta-feira e 01h da sexta-feira, com picos de ofertas acontecendo a partir das 23h. Segundo o relatório, durante estes horários o consumidor conseguiu, em média, 36% de desconto nos produtos.

O levantamento também mostrou que, além da madrugada de quinta para sexta, o período da tarde da sexta-feira também apresenta um bom momento para compra, especialmente entre 14h e 19h, com promoções e descontos de, em média, 35%.

Segundo dados revelados pelas plataformas comparadores de preços, Zoom e Buscapé, muitos consumidores esperam até a meia-noite da quinta-feira para acessar as primeiras promoções e algumas lojas on-line aproveitam o horário para liberar descontos exclusivos para os clientes.

O melhor horário por categoria de produtos

No relatório, a Promobit também identificou, com base em dados das três últimas edições, os horários em que mais ocorrem promoções para as principais categorias de produtos procuradas pelos consumidores. Confira abaixo:

Roupas e Calçados Femininos: Promoções das 14h às 22h de quinta-feira, com novos picos às 17h de sexta-feira.

Promoções das 14h às 22h de quinta-feira, com novos picos às 17h de sexta-feira. Roupas e Calçados Masculinos: Picos de promoções das 13h de quinta-feira até 1h da manhã de sexta-feira, retornando às 9h da manhã até 21h da sexta.

Picos de promoções das 13h de quinta-feira até 1h da manhã de sexta-feira, retornando às 9h da manhã até 21h da sexta. Smartphones: As principais promoções ocorrem entre 13h de quinta-feira e 1h da manhã de sexta, com novos picos entre 9h e 18h da sexta-feira.

As principais promoções ocorrem entre 13h de quinta-feira e 1h da manhã de sexta, com novos picos entre 9h e 18h da sexta-feira. Informática (PCs, Notebooks e Outros): Ofertas em alta das 10h da manhã de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, com novos picos das 10h às 18h da sexta-feira.

Ofertas em alta das 10h da manhã de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, com novos picos das 10h às 18h da sexta-feira. Eletrônicos, Áudio e Vídeo (TVs, Fones de Ouvido, Caixas de Som): Melhores chances de promoções das 10h da manhã de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, com aumento das ofertas das 10h às 18h da sexta-feira.

Melhores chances de promoções das 10h da manhã de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, com aumento das ofertas das 10h às 18h da sexta-feira. Eletrodomésticos: Ofertas em crescimento a partir do meio-dia de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, retomando das 14h às 21h da sexta-feira.

Ofertas em crescimento a partir do meio-dia de quinta-feira até 1h da manhã de sexta, retomando das 14h às 21h da sexta-feira. Games: Principais promoções à meia-noite de quinta-feira até 1h da manhã, com nova aparição das 7h às 15h da quinta-feira, e novamente das 22h da quinta até 1h da manhã de sexta.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)