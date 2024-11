Black Friday em Belém: Vendas e movimento nas lojas aumentam em 30%, segundo comerciantes

Segundo gerentes de lojas do centro comercial de Belém, tanto as vendas quanto o movimento dos consumidores aumentaram, no mínimo, em 30% desde o início de novembro e das promoções da “Black Friday”. O Grupo Liberal esteve no centro comercial de Belém na manhã desta segunda (25/11) para ouvir vendedores e consumidores sobre o primeiro dia útil da semana da ‘Black’, data comercial de novembro marcada por grandes descontos que ocorre todo ano. Neste ano, o dia das promoções será na próxima sexta-feira (29.11), mas muitos comerciantes já estão ofertando produtos com desconto.

Gerente de eletro em uma loja no centro comercial de Belém, Edivan Mota afirma que o movimento deste mês está bom. “A expectativa é que nessa semana (o movimento) aumente ainda mais. A venda tá aumentando também. Um aumento de 30% no movimento das lojas e das vendas”, disse. De acordo com ele, desde o início de novembro a loja trabalha com ofertas, com prévias da ‘Black’ todo final de semana e com promoções normais da época durante a semana.

“Nosso grande dia é sexta-feira, dia 29, onde a gente aguarda um volume de vendas bem maior e um movimento também”, revelou o gerente. Segundo Edivan Mota, os produtos mais vendidos na loja são refrigerador, lavadora, celulares e TVs. “Todas as seções estão bem procuradas mesmo”, contou.

Para Ageu Batista, gerente gerente de uma loja de varejo de grande porte no comércio da capital, as vendas da ‘Black’ neste ano estão muito boas. “Esse ano o comércio tá muito aquecido. A gente já tem um crescimento superior a 30% e o esperado é esse mesmo valor até o final do mês”, revelou como expectativa.

Os descontos na loja dele também começaram no início de novembro, com ofertas do dia da ‘Black’ antecipadas na semana. “Toda sexta é ‘Black’ aqui na nossa loja e já traz ofertas que estarão valendo no dia da Black Friday porque elas não vão voltar mais barato, já pro nosso cliente, consumidor aproveitar a loja sem tanto aquele tumulto no dia ‘D’ que é o mais esperado aqui no comércio”, explica o gerente.

Ageu Batista disse que, embora o período comercial chegue ao fim no dia 30 deste mês, a loja vai ter uma “ressaca da Black Friday” no dia 1º de dezembro, com ofertas para vender os produtos restantes. Segundo ele, os itens mais procurados são eletrônicos - informática, celulares, televisores, lavadoras e geladeiras.

O consumidor Cleito Pantoja, fotógrafo de 47 anos, está gostando dos preços da ‘Black’ de 2024. “Tem muitos produtos bons de marcas alternativas com preços bem interessantes”, disse. Ele começou a pesquisa dos produtos na internet há três semanas. Nesta semana, começou a procurar os itens em lojas físicas.

“Eu prefiro comprar pelo menor preço. Às vezes, presencialmente tá mais barato que na internet e a gente pode também tocar no produto. A internet também é uma boa alternativa”, contou o fotógrafo. Cleito Pantoja procura por máquina de lavar, sofá e mesa de quatro cadeiras. “Eu tenho achado boas alternativas com marcas similares, sem ser essas grandes marcas, mas com produtos bons”, avaliou. Questionado sobre até quando vai pesquisar, ele respondeu rindo: “Até o dinheiro acabar.”

A aposentada Maria de Nazaré Monteiro também está satisfeita com os preços encontrados. “Eu tô achando bem em conta nas lojas que eu já fui. Hoje que eu saí pra fazer as pesquisas”, disse. Ela pretende comprar cama, fogão e televisão. “Nessa semana, eu vou até sexta-feira dar uma olhada em tudo”, contou.