Vendas no mês de novembro já possuem descontos para clientes que esperam a Black Friday

Com a queda dos preços aguardada para a quarta sexta-feira do mês de novembro, a Black Friday vem ganhando força no Brasil desde sua primeira edição em 2010. No entanto, apesar da espera para o dia de liquidação, os primeiros dias do mês já estão com descontos anunciando a chegada da sexta-feira, o "esquenta Black Friday", presente em diversas lojas para atender o público.

Os clientes esperam essa data para adquirir diversos produtos com descontos significativos, como no caso dos aparelhos celulares. Os smartphones possuem uma rotatividade grande no mercado pelo aumento de suas funcionalidades tornando-o desde uma ferramenta de lazer, com aplicativos para assistir filmes, séries e jogos, até uma ferramenta de trabalho, com aplicativos de agenda, reuniões onlines, entre outros.

“A gente vem se preparando para a Black Friday abastecendo as lojas e já com muitas ofertas, é um mês de ofertas, mas, claro, a gente espera os grandes fornecedores, as grandes empresas, para ver o que eles tem de novidades para a gente, em relação principalmente aos preços”, explica Rogério Cordovil, gerente de vendas. (Foto: Wagner Santana)

Segundo Rogério Cordovil, gerente de vendas de uma loja localizada no centro de Belém, as oportunidades de pagamento à vista, os descontos já presentes no período que antecede a Black Friday e a tranquilidade na compra evitando a correria da sexta-feira de liquidação é vantajosa para o cliente. “A gente vem se preparando para a Black Friday abastecendo as lojas e já com muitas ofertas, é um mês de ofertas, mas, claro, a gente espera os grandes fornecedores, as grandes empresas, para ver o que eles tem de novidades para a gente, em relação principalmente aos preços”, explica. Ele acrescenta também o crescimento de vendas já no início do mês e explica que há uma queda nos valores dos diversos modelos de celulares, do mais sofisticado ao mais básico, em uma tentativa de alcançar os variados gostos dos clientes. “Depende muito do usuário, tem quem necessita de um celular com mais sofisticação, mais tecnologia, e outros que realmente precisam de um mais básico, algo mais simples e a gente tem para todos os gostos”, acrescenta.

“Muita gente já troca o período de natal pela Black Friday para comprar com desconto, então já compra a lembrança da família, o presente do amigo secreto, pensando no natal”, conta a gerente de compras, Patrícia Maciel. (Foto: Wagner Santana)

Para Patrícia Maciel, gerente de compras da mesma loja, o período da Black Friday já está superando o Natal pelos descontos e oportunidades de compras mais acessíveis. “Muita gente já troca o período de natal pela Black Friday para comprar com desconto, então já compra a lembrança da família, o presente do amigo secreto, pensando no natal”, conta. Ela também afirma que o planejamento para o dia de liquidações começa bem antes do mês de novembro, com uma programação desde o início do segundo semestre do ano. “Nós tivemos problemas com a alta do dólar e com o transporte também com a seca em Manaus e isso acaba afetando, mas o fornecedor sempre pensa na black friday então nós temos eventos que acontecem em agosto e setembro justamente de negociações para trazer o menor preço para novembro, para esse dia, então todas as compras são realizadas em setembro para que tenha estoque para o cliente e para que a gente consiga preço através das negociações, mas todos os preços que a gente consegue só são divulgados na Black Friday”, conta.

Dicas para uma compra segura

A Black Friday é um uma estratégia de venda norte-americana que ganhou mais força no território brasileiro apenas em 2012. No entanto, nesse período, baixam os preços e crescem as possibilidades de fraudes e golpes, por isso é necessário estar atento ao mercado para evitar futuros desapontamentos.

De acordo com dados do site Reclame Aqui, em 2023 a Black Friday alcançou o maior número de reclamações desde a primeira vez que ocorreu no país, chegando à marca de 12.141 queixas até o fim da sexta-feira, no dia 24 de novembro do ano passado. Foi um aumento de 30% comparado a 2022. O principal motivo das reclamações foram por golpes virtuais, 16,67% das mais de 12 mil queixas apontaram propagandas enganosas divulgadas na internet.

O assessor financeiro, Igor Carvalho, define alguns passos para uma compra consciente e segura. “Primeiro avaliar se a gente realmente precisa do produto, uma das coisas que a gente gosta de falar sobre isso é a ideia de que não é no primeiro dia que tu vais procurar o produto que tu vais comprar. Procura o produto, dorme, passa o dia, ver se realmente quer isso, se não é uma compra impulsiva. [...] Pesquisar o histórico dos preços, como que estava esses preços nos meses anteriores, se de fato faz sentido esses descontos. Avaliar a loja, se é alguma loja com algum selo de segurança, saber se tem alguma garantia da compra e do produto em si. Se seguir esse modelo, acredito que a gente consegue sanar quase 100% dos problemas que podem acontecer e não cair em nenhum tipo de golpe e ainda sim comprar, de fato, os produtos mais baratos do que estariam no mês passado ou fora da Black Friday”, explica.

Para evitar compras compulsivas e investir de forma que não prejudique o orçamento mensal, o assessor financeiro também aconselha a fazer uma lista de prioridades tendo como base esse valor do mês. “A gente tem que ter em mente um orçamento máximo com prioridades, nunca comprometer o orçamento familiar, o orçamento fixo da família, e não achar que parcelar no cartão faz isso caber no orçamento”, pontua.