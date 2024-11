Black Friday: Saiba como evitar principais fraudes e garantir compras seguras

Mais da metade dos brasileiros está economizando dinheiro para aproveitar as promoções da Black Friday, conforme revelou um levantamento da Wake Commerce. No entanto, enquanto consumidores se preparam para as compras, golpistas também se organizam para aplicar fraudes, principalmente durante a Black Week, período que antecede a Black Friday, que será no dia 29 de novembro.

De acordo com pesquisa do Serasa Experian, 67% dos brasileiros têm medo de cair em golpes durante essa semana, e oito em cada dez pessoas já sofreram algum tipo de fraude no período. “As quadrilhas utilizam a data para criar lojas falsas nas redes sociais e patrocinar páginas fraudulentas, aumentando sua visibilidade. Também atuam em lojas físicas, com táticas como troca de cartões e solicitações de senhas sob pretextos enganosos”, explica Richard Bento, superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco.

O banco identificou que os golpes mais comuns na Black Week são a falsa venda, phishing, troca de cartões e fraudes com maquininhas. “Os criminosos exploram tanto o ambiente físico quanto o digital para encontrar vítimas”, alerta Bento.

Dicas para evitar golpes e fraudes:

O Itaú Unibanco compartilhou orientações práticas para os consumidores se protegerem:

Desconfie de promoções “boas demais para ser verdade”

Evite clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens que prometem descontos exagerados. Verifique sempre no site oficial da loja e desconfie de empresas que aceitam apenas Pix ou boleto.

Cheque a legitimidade do site antes de preencher dados

Antes de fornecer informações como número do cartão, confirme se o endereço do site corresponde ao domínio oficial da loja ou da empresa de pagamento.

Prefira o cartão virtual para compras online

Essa opção oferece mais segurança, pois os dados originais do cartão não são acessíveis. Se optar por Pix ou boleto, confira se o nome e o valor do beneficiário correspondem ao que foi acordado na compra.

Verifique o valor na maquininha durante compras presenciais

Sempre confirme o valor exibido na maquininha antes de inserir sua senha. Não digite sua senha em dispositivos que não exibam claramente o valor ou que pareçam “com defeito”.

Cuide do seu cartão

Evite que outras pessoas passem o seu cartão na maquininha e confira o cartão devolvido após a transação. Identificadores, como adesivos, podem ajudar a prevenir trocas.

Utilize a tecnologia como aliada

Prefira pagar por aproximação ou usar carteiras digitais, que eliminam a necessidade de entregar o cartão a terceiros.

Nunca compartilhe sua senha

Sua senha é pessoal e intransferível. Não a forneça a ninguém, nem mesmo a vendedores.

Aja rápido se for vítima de golpe ou fraude

Entre em contato imediatamente com o banco e registre um boletim de ocorrência. É possível bloquear contas ou cartões de amigos e parentes que tenham sido vítimas, bastando informar o CPF da pessoa na Central de Atendimento.