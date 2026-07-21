Em Belém, 73 mil famílias podem ter desconto de até 100% na conta de luz e não usam o benefício

Guamá, Jurunas e Tapanã são os bairros com maior número de famílias aptas; veja a lista por bairro

Mais de 73 mil famílias em Belém ainda não aproveitam a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que oferece até 100% de isenção na conta de luz para clientes de baixa renda. Apesar de atenderem aos critérios, esses lares não têm o benefício aplicado, conforme levantamento da Equatorial Pará. Guamá, Jurunas e Tapanã lideram entre os bairros com maior número de famílias aptas à Tarifa Social, mas que não aproveitam os descontos.

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Conforme o levantamento da concessionária de energia elétrica, a capital paraense têm 73.214 famílias nessa situação. Considerando toda a Região Metropolitana de Belém (RMB), que inclui ainda os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena, o número sobe para 130.585.

"A Tarifa Social representa uma economia importante no orçamento das famílias. Em muitos casos, o benefício não é concedido porque o Cadastro Único está desatualizado ou porque a conta de energia não está no nome da pessoa inscrita no CadÚnico", explicou Alexandro Freitas, analista de Relacionamento com Cliente da Equatorial Pará.

Por isso, segundo ele, os clientes devem verificar e manter seus dados sempre atualizados. "Esse simples cuidado pode garantir uma redução significativa na conta de energia". A TSEE concede gratuidade para o consumo dos primeiros 80 kWh por mês, permanecendo apenas a cobrança de impostos e outros encargos previstos na legislação.

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo podem receber a Tarifa Social. O benefício também é assegurado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); famílias indígenas e quilombolas registradas no CadÚnico; e famílias com renda de até três salários mínimos que necessitem de uso contínuo de equipamento elétrico para tratamento de saúde (é preciso apresentar laudo médico e lista de equipamentos utilizados).

O desconto é válido exclusivamente para imóveis residenciais e pode ser concedido para apenas uma unidade consumidora por família.

Bairros de Belém com mais famílias aptas

Guamá – 5.793 famílias

– 5.793 famílias Jurunas – 5.226

– 5.226 Tapanã – 4.633

– 4.633 Pedreira – 4.433

– 4.433 Sacramenta – 3.335

– 3.335 Condor – 3.229

– 3.229 Marambaia – 2.991

– 2.991 Cabanagem – 2.600

– 2.600 Telégrafo – 2.532

– 2.532 Cremação – 2.513

Como garantir o benefício da Tarifa Social