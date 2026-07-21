Brechós ganham espaço em Belém e impulsionam consumo consciente com moda acessível e sustentável

Empreendedores apostam na curadoria de peças e consumidores destacam economia, exclusividade e impacto ambiental como fatores que fortalecem o mercado da moda circular na capital paraense

O consumo consciente tem conquistado cada vez mais adeptos em Belém e impulsionado o crescimento dos brechós na cidade. A combinação entre preços acessíveis, peças exclusivas, qualidade e preocupação ambiental tem transformado a moda circular em um segmento promissor para empreendedores e consumidores. Após a pandemia, o setor registrou expansão e, segundo empresários, a tendência é de crescimento contínuo nos próximos anos.

(Foto: Igor Mota)

Mercado em expansão aposta na curadoria e na diversidade

Há mais de 30 anos no segmento, a empresária Cássia Meireles, proprietária de uma rede de brechós na Avenida Boulevard Castilho França, afirma que o negócio nasceu com os sogros e se consolidou ao longo das décadas. "O brechó nasceu através dos meus sogros há 30 anos. Atuamos nesse mercado há mais de 30 anos", conta.

Segundo a empresária, as mercadorias chegam principalmente de São Paulo em grandes fardos. Depois de uma criteriosa seleção, as peças são distribuídas entre as três unidades da empresa conforme o perfil de cada loja.

Cássia Meireles. (Foto: Igor Mota)

"Hoje nós recebemos de vários estados, mas o nosso maior fornecedor é São Paulo. As peças chegam em fardos, são triadas e depois distribuídas para as três lojas, de acordo com o perfil de cada uma", explica.

A definição dos preços também segue essa estratégia. A unidade matriz recebe peças mais populares e com valores mais acessíveis, enquanto as lojas voltadas a um público que busca marcas renomadas concentram itens de grifes e maior valor agregado.

Preconceito diminui e setor ganha novos consumidores

Para Cássia Meireles, a percepção sobre os brechós mudou significativamente nos últimos anos.

"Depois da pandemia, o mercado de brechó teve um crescimento muito importante. As pessoas estão deixando de ter aquele preconceito e estão vendo que são peças de qualidade, exclusivas e duráveis. Acredito que esse mercado tem muito a crescer", afirma.

Ela destaca que clientes de diferentes classes sociais frequentam os estabelecimentos, embora o maior público seja formado pelas classes C, D e parte da classe B.

(Foto: Igor Mota)

Entre os principais diferenciais em relação às lojas convencionais, a empresária aponta a exclusividade das peças.

"O principal é a exclusividade. Você vai encontrar uma peça que ninguém vai ter. Claro que o preço também ajuda muito. Você compra uma peça durável, de qualidade e por um valor acessível", ressalta.

Confiante no futuro do segmento, Cássia acredita que a moda circular continuará em expansão. "As estatísticas e os estudos de mercado mostram que os brechós vão ganhar um grande espaço na economia nos próximos anos", diz.

(Foto: Igor Mota)

Economia, estilo e sustentabilidade atraem consumidores

Frequentadora assídua de brechós, a costureira, alfaiate e soldadora Bete Rodrigues afirma que encontra nas lojas peças diferenciadas que muitas vezes não estão disponíveis no comércio tradicional.

"Tem coisas que para muitos não valem nada, mas para nós são de primeiríssima. Além de ser costureira e alfaiate, gosto muito dos estilos que encontro aqui. Eu não gosto de repetir roupa e no brechó sempre encontro novidades", relata.

Bete Rodrigues. (Foto: Igor Mota)

Ela conta que sempre teve o hábito de comprar em brechós e considera que os preços são compatíveis com a qualidade oferecida. "Elas estão num bom preço. Está variável", avalia.

Sobre a conservação das peças, Bete é categórica. "A qualidade é muito boa. As roupas são bem conservadas", afirma.

Além da economia, ela destaca a possibilidade de adquirir roupas diferenciadas por valores mais baixos. "Tem roupas que você não encontra no shopping ou que são muito caras. Aqui você encontra por um preço bem acessível, que dá para todo mundo usar", diz.

(Foto: Igor Mota)

Jovens reforçam a importância da moda sustentável

A preocupação ambiental também aparece entre os consumidores mais jovens. A estudante do ensino médio Manuella Filizola afirma que o principal motivo para comprar em brechós é contribuir para a sustentabilidade. "Comprar no brechó é uma ação que ajuda muito o planeta, já que influencia na moda sustentável", destaca.

Manuella Filizola, à direita, e sua mãe, Adriana Pereira, à esquerda. (Foto: Igor Mota)

Ela conta que já tem o hábito de consumir roupas de segunda mão e valoriza tanto a economia quanto a preservação ambiental.

"É muito gratificante encontrar uma peça em bom estado, saber que você vai usar bastante, pagar um preço acessível e ainda ajudar o planeta Terra com esse processo", afirma.

Para Manuella, os preços devem ser avaliados conforme o estado de conservação de cada peça e a variedade disponível é outro atrativo.