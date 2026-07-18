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Economia

Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

Mães e pais afirmam que se planejam desde o início do ano para promover lazer às crianças neste período de alto consumo

Valéria Nascimento
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Crianças aproveitam espaços que oferecem contato com a natureza e diversão, como o Porto Futuro em Belém (Cristino Martins / O Liberal)

As férias escolares de julho são um teste para o bolso das famílias. Para muitas, a pergunta diária, é: quanto, em média, a gente pode gastar? Em Belém, pais e mães buscam estratégias para baratear os custos com o lazer da garotada, e a principal delas é planejar com antecedência. 

"A gente já chegou aqui com tudo pago. Os gastos que a gente está fazendo por fora da 'caixinha', são aqueles gastos que a família decide fazer de forma individual”, contou Eli Carlos, servidor do TRT-8, lotado em Macapá, capital do Amapá.

Eli e a esposa, a enfermeira Juliana Nery, e os dois filhos, Luan de 7 anos e Ian, 1 ano, passearam na noite da última quinta-feira (16), no Porto Futuro, no Umarizal, logo após chegarem à capital paraense.

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Servidor do TRT-8, em Macapá (AP), Eli Carlos e a esposa, Juliana Nery, vieram a Belém em excursão progamada há seis meses (Cristino Martins / O Liberal)

Eles vieram numa excursão paga com antecedência, com outras famílias amigas, que se programaram para vir, todas juntas, de férias para Belém, em uma van alugada e paga, assim como a hospedagem, também, já quitada..

“Ao todo, somos 15 pessoas: dez adultos e cinco crianças. Por que Belém? A gente tem muito familiar aqui e tem as praias, também, já fomos a Salinas, Ajuruteua, Bragança e Capanema. Agora, a gente veio para Belém para ficar até o dia 20. Estamos conhecendo o Porto Futuro, foi indicação de uma famíliar nossa que mora aqui. Amamos esse parque”, afirmou Juliana com o caçula Ian, nos braços.

A comitiva de Eli Carlos e Juliana levou um dia de viagem, de navio, do Amapá para o Pará. Por sua vez, a assistente administrativo de uma empresa particular, Natália Sanches, mesmo nascida e criada em Belém, também se programou, com antecedência, para curtir as opções que a sua terra natal oferece de lazer para a filha Maísa, de cinco anos.

image A assistente administrativo, Natália Sanches, e a filha Maísa: "Crianças gostam de programações diferentes e a gente precisa se organizar para isso", disse ela. (Cristino Martins / O Liberal)

"Eu faço uma reserva do início do ano até julho, para sair um pouquinho para ela gastar energia, e aproveito as programações gratuitas de Belém, os parques, um pouco de shopping, atividades de pintura em casa. A gente está vendo se vai viajar, para não exceder muito o que a gente programou financeiramente”, disse Natália.

Ela admitiu, inclusive, que mesmo se programando, acaba excedendo a reserva. “A gente se empolga e passa um pouquinho do que se programa, por isso, a importância de organizar o orçamento".

“Tem de se planejar, porque, às vezes, têm imprevistos, como ficar doente, ainda mais criança, ou outra coisa, e se a gente não se planeja, fica apertado mesmo”, completou Natália.

image Parques urbanos são excelentes opções para famílias que querem fugir da rotina com as crianças nas férias de julho (Cristino Martins / O Liberal)

Férias são período de alto consumo, previne economista

O experiente economista, Rosivaldo Batista, foi categórico sobre as melhores estratégias que as famílias podem adotar para reservar recursos para as férias de julho. “Férias exigem planejamento e cuidado para não comprometer seu orçamento doméstico no ano”, disse ele.

"Nunca faça isso: empréstimo para passar as férias. Reserve 15% do seu ganho mensal para gastar nas férias. Acima de tudo, o importante é praticar educação financeira em todas atividades familiares. Procure opções de lazer de menor custo como forma de adequar o lazer ao orçamento doméstico”.

Rosivaldo Batista ponderou que, em geral, “nas férias ocorre desequilíbrio entre a oferta e demanda de bens e serviços, levando ao aumento de preços exorbitantes, então, pesquise qual a melhor opção. No Pará, no município de Salinas, os preços de vários produtos e serviços são inflados, fuja destas situações. Lembre: o ano não acaba em julho, temos muitos meses para cumprir outros compromissos”.

"Faça um orçamento para as férias, pesquisando preços de imóveis, bens, passagens etc. Sempre com o objetivo de adequar seu orçamento às despesas nas férias. Para finalizar, não transforme suas férias em um pesadelo nos próximos meses”, disse o economista paraense.

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