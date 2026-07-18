Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

As férias escolares de julho são um teste para o bolso das famílias. Para muitas, a pergunta diária, é: quanto, em média, a gente pode gastar? Em Belém, pais e mães buscam estratégias para baratear os custos com o lazer da garotada, e a principal delas é planejar com antecedência.

"A gente já chegou aqui com tudo pago. Os gastos que a gente está fazendo por fora da 'caixinha', são aqueles gastos que a família decide fazer de forma individual”, contou Eli Carlos, servidor do TRT-8, lotado em Macapá, capital do Amapá.

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Eli e a esposa, a enfermeira Juliana Nery, e os dois filhos, Luan de 7 anos e Ian, 1 ano, passearam na noite da última quinta-feira (16), no Porto Futuro, no Umarizal, logo após chegarem à capital paraense.

Servidor do TRT-8, em Macapá (AP), Eli Carlos e a esposa, Juliana Nery, vieram a Belém em excursão progamada há seis meses (Cristino Martins / O Liberal)

Eles vieram numa excursão paga com antecedência, com outras famílias amigas, que se programaram para vir, todas juntas, de férias para Belém, em uma van alugada e paga, assim como a hospedagem, também, já quitada..

“Ao todo, somos 15 pessoas: dez adultos e cinco crianças. Por que Belém? A gente tem muito familiar aqui e tem as praias, também, já fomos a Salinas, Ajuruteua, Bragança e Capanema. Agora, a gente veio para Belém para ficar até o dia 20. Estamos conhecendo o Porto Futuro, foi indicação de uma famíliar nossa que mora aqui. Amamos esse parque”, afirmou Juliana com o caçula Ian, nos braços.

A comitiva de Eli Carlos e Juliana levou um dia de viagem, de navio, do Amapá para o Pará. Por sua vez, a assistente administrativo de uma empresa particular, Natália Sanches, mesmo nascida e criada em Belém, também se programou, com antecedência, para curtir as opções que a sua terra natal oferece de lazer para a filha Maísa, de cinco anos.

A assistente administrativo, Natália Sanches, e a filha Maísa: "Crianças gostam de programações diferentes e a gente precisa se organizar para isso", disse ela. (Cristino Martins / O Liberal)

"Eu faço uma reserva do início do ano até julho, para sair um pouquinho para ela gastar energia, e aproveito as programações gratuitas de Belém, os parques, um pouco de shopping, atividades de pintura em casa. A gente está vendo se vai viajar, para não exceder muito o que a gente programou financeiramente”, disse Natália.

Ela admitiu, inclusive, que mesmo se programando, acaba excedendo a reserva. “A gente se empolga e passa um pouquinho do que se programa, por isso, a importância de organizar o orçamento".

“Tem de se planejar, porque, às vezes, têm imprevistos, como ficar doente, ainda mais criança, ou outra coisa, e se a gente não se planeja, fica apertado mesmo”, completou Natália.

Parques urbanos são excelentes opções para famílias que querem fugir da rotina com as crianças nas férias de julho (Cristino Martins / O Liberal)

Férias são período de alto consumo, previne economista

O experiente economista, Rosivaldo Batista, foi categórico sobre as melhores estratégias que as famílias podem adotar para reservar recursos para as férias de julho. “Férias exigem planejamento e cuidado para não comprometer seu orçamento doméstico no ano”, disse ele.

"Nunca faça isso: empréstimo para passar as férias. Reserve 15% do seu ganho mensal para gastar nas férias. Acima de tudo, o importante é praticar educação financeira em todas atividades familiares. Procure opções de lazer de menor custo como forma de adequar o lazer ao orçamento doméstico”.

Rosivaldo Batista ponderou que, em geral, “nas férias ocorre desequilíbrio entre a oferta e demanda de bens e serviços, levando ao aumento de preços exorbitantes, então, pesquise qual a melhor opção. No Pará, no município de Salinas, os preços de vários produtos e serviços são inflados, fuja destas situações. Lembre: o ano não acaba em julho, temos muitos meses para cumprir outros compromissos”.

"Faça um orçamento para as férias, pesquisando preços de imóveis, bens, passagens etc. Sempre com o objetivo de adequar seu orçamento às despesas nas férias. Para finalizar, não transforme suas férias em um pesadelo nos próximos meses”, disse o economista paraense.