Mais Médicos Especialistas abre 33 vagas no Pará, inscrições seguem até quinta-feira (16)

Estão abertas até a próxima quinta-feira, 16 de julho, as inscrições para o terceiro ciclo do edital para provimento de médicos especialistas. Ao todo, são 1.136 vagas imediatas, distribuídas em 24 cursos de aprimoramento, abrangendo 309 municípios nas 5 regiões do Brasil e em 26 unidades da Federação. O Pará terá um total de 33 vagas imediatas neste ciclo. A iniciativa faz parte do Projeto Mais Médicos Especialistas do Governo do Brasil, criado pela Lei 14.621/23.

O Mais Médicos Especialistas quer aprimorar médicos especialistas em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS) e também integra as ações do Agora Tem Especialistas, com foco na redução do tempo de espera por atendimento especializado e aumento da resolutividade dos serviços de saúde.

Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica que podem se inscrever, quem já é especialista com registro de qualificação reconhecido no Conselho de Medicina. A iniciativa quer desenvolver o aprimoramento em diversas especialidades: ortopedista, anestesista, psiquiatra.

"Os inscritos vão participar do programa desenvolvendo atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo, no suporte de um hospital universitário, de um hospital de excelência, onde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades em uma carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até 20 mil reais”, informou Proenço.

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