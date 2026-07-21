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Economia

Vagas de emprego em Belém: Museu das Amazônias abre oportunidades em diferentes áreas

Profissionais serão contratados em regime CLT e terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica e day off no aniversário

O Liberal
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Há vagas nas áreas de atendimento ao público, educação, recursos humanos, gestão e museografia (Thalmus Gama/ Agência Pará)

O Museu das Amazônias (MAZ) anunciou a abertura de vagas de emprego para reforçar sua equipe. As oportunidades, em regime presencial e com carteira assinada, são destinadas a profissionais de diversas áreas, como atendimento ao público, educação, recursos humanos, gestão e museografia.

Considerado um dos principais espaços culturais de Belém, o Museu das Amazônias é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sua concepção e implementação são fruto da parceria entre o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e o Museu Paraense Emílio Goeldi. O espaço conta com algumas empresas como parceiras, em um exemplo de colaboração entre o poder público e a iniciativa privada.

"A importância de um museu vai muito além da cultura. Ficamos felizes em ver que um equipamento como o MAZ também movimenta a economia da cidade, gera empregos e renda, direta e indiretamente, além de fortalecer uma cadeia de profissionais e serviços ligados à cultura, ao turismo e à economia criativa", declarou a gerente técnica do MAZ, Camila Costa. 

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Benefício e como se inscrever

Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas. Conforme informações divulgadas pelo Museu, as contratações ocorrerão em regime presencial e CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Entre os benefícios oferecidos, destacam-se vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, day off no aniversário e acesso gratuito aos museus administrados pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) em todo o Brasil.

Para concorrer a uma das vagas, as interessados devem realizar a inscrição por meio do portal de carreiras do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) na plataforma InHire, acessível em https://carreira.inhire.com.br/carreiras/idg. Outra opção é o perfil do IDG no LinkedIn, disponível em https://www.linkedin.com/company/institutoidg/posts/.

Cargos Disponíveis

As vagas contemplam diferentes níveis e especializações. Confira os cargos abertos:

  • Auxiliar de Atendimento
  • Analista de Departamento Pessoal Júnior
  • Analista de Facilities Pleno
  • Analista de Pessoas e Cultura Pleno
  • Líder de Atendimento
  • Pessoa Coordenadora de Atendimento e Educativo
  • Pessoa Coordenadora de Gestão
  • Pessoa Educadora
  • Técnico em Museografia
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