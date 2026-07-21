FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores; veja se você tem direito

Entenda o cálculo para estimar o valor e o impacto na rentabilidade do Fundo de Garantia em relação à inflação

Trabalhadores com saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no fim de 2025 devem receber, até 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado. A proposta prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões.

A medida beneficiará cerca de 138,2 milhões de cotistas. Se aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, a Caixa Econômica Federal depositará automaticamente os valores nas contas vinculadas ao fundo.

Não será necessário fazer nenhuma solicitação para receber o crédito. O pagamento contemplará trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025.

Como calcular o valor a ser recebido

O valor a ser creditado varia conforme o montante existente em cada conta naquela data. Não haverá um valor fixo para todos os beneficiários.

A distribuição corresponde a 89% do lucro registrado pelo FGTS em 2025, estimado em cerca de R$ 14,6 bilhões. Para estimar o crédito, o saldo de 31 de dezembro de 2025 deve ser multiplicado pelo índice de 0,01868341.

O valor efetivamente creditado, no entanto, será diferente para cada conta vinculada ao fundo, dependendo do saldo individual.

Rentabilidade do FGTS e Inflação

Segundo a proposta, o repasse elevará a rentabilidade das contas para aproximadamente 6,9% no ano. Este desempenho é superior à inflação oficial de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,26%.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determina que a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial, calculada pelo IPCA.

Histórico de distribuição de lucros