Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Nova fatura de água entra em vigor no Pará a partir de agosto

Mudança atende à Reforma Tributária e altera apenas o modelo da conta, sem impacto no valor pago

O Liberal
fonte

Nova conta tem modelo diferente, mas não interfere no valor, segundo a concessionária (Divulgação)

A Águas do Pará passará a emitir, a partir de 4 de agosto, um novo modelo de fatura de água e esgoto para atender às exigências da Reforma Tributária Nacional. A adequação é obrigatória para todas as concessionárias de saneamento do país e não modifica os valores cobrados, as tarifas em vigor nem a forma de cálculo do consumo.

A principal mudança será no formato da conta, que adotará o padrão nacional denominado NFAg (Nota Fiscal de Água), apresentado por meio do DANFE-AG (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água). A nova versão também trará informações tributárias detalhadas, com a discriminação dos valores referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributos instituídos pela Reforma Tributária.

image Como é a conta e como vai ficar (Divulgação)

Novas normas fiscais

A alteração integra a implantação das novas normas fiscais previstas na legislação, que estabeleceu um modelo único de documento para a cobrança de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessa forma, todas as empresas do setor deverão utilizar o novo padrão fiscal.

VEJA MAIS

image Reforma tributária deve mudar estratégia de compra e venda de imóveis, avalia especialista
Corretora de imóveis afirma que alteração no sistema de tributos exigirá maior planejamento compradores, com reflexos na formação dos preços e nas negociações

image Governo vai zerar IPI e enviar Imposto Seletivo ao Congresso para vigorar em 2027, diz Durigan
O Imposto Seletivo (IS) é um tributo previsto na reforma para substituir, na prática, o IPI no novo modelo de tributação do consumo

Segundo a concessionária, a mudança não representa aumento na conta. O consumidor continuará pagando exatamente o mesmo valor pelo mesmo volume consumido. Os tributos que passarão a aparecer discriminados na fatura já faziam parte da composição da tarifa, mas agora serão apresentados de forma mais transparente, conforme determina a legislação.

A empresa também orienta os clientes a manterem os dados cadastrais atualizados, especialmente telefone e e-mail. De acordo com a gerente Comercial da Águas do Pará, Beatriz Thayná, a atualização facilita a comunicação direta da concessionária com os consumidores sobre mudanças como essa e outras informações importantes relacionadas aos serviços.

Os dados cadastrais podem ser atualizados pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091, pelo Águas App, no site da concessionária ou nas lojas de atendimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

águas do pará

reforma tributária
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

atenção, estudantes

Defensoria Pública do Pará abre Processo Seletivo de Estágio para nível médio

Programa busca integrar alunos do 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional de Nível Médio

23.07.26 10h49

GASTOS

Superendividamento: saiba quando uma dívida se torna impagável e como equilibrar as finanças

Economista e educadora financeira orientam sobre negociação, reorganização do orçamento e mudanças de hábitos para sair das dívidas

23.07.26 8h00

ECONOMIA

Com mais hotéis em Belém, setor diz que reservas para o Círio seguem abaixo do esperado

Rede hoteleira registra ocupação entre 40% e 60%, abaixo do esperado para o período; expectativa é de que a procura aumente nas semanas que antecedem a procissão, apesar do alto custo das passagens aéreas

23.07.26 7h00

CUSTOS

Investimento para criar pets exóticos começa em R$ 500 e varia conforme a espécie

Veterinária explica que aves, répteis e pequenos mamíferos demandam estrutura adequada, alimentação específica e atendimento especializado

23.07.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

trabalho

Vagas de emprego em Belém: Museu das Amazônias abre oportunidades em diferentes áreas

Profissionais serão contratados em regime CLT e terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica e day off no aniversário

21.07.26 11h40

Férias escolares

Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

Mães e pais afirmam que se planejam desde o início do ano para promover lazer às crianças neste período de alto consumo

18.07.26 8h00

ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras mudam cardápios de restaurantes em Belém

Pesquisa nacional indica que mais de 60% dos restaurantes já notam mudanças no comportamento de clientes que usam esses medicamentos

17.07.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores; veja se você tem direito

Entenda o cálculo para estimar o valor e o impacto na rentabilidade do Fundo de Garantia em relação à inflação

21.07.26 13h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda