Empresa abre vagas para operadores de grua trainee e instrutores florestais em Dom Eliseu

Estão abertas até o próximo dia 19 de julho as inscrições para vagas de operador(a) de grua trainee e instrutor(a) florestal de logística em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. As oportunidades são voltadas a profissionais que desejam iniciar carreira nas áreas florestal e logística, com treinamento técnico e prático para o desenvolvimento das atividades.

A formação está prevista para começar em agosto de 2026 e inclui capacitação em segurança, tecnologia, habilidades comportamentais e excelência operacional.

Os profissionais selecionados receberão salário mensal e benefícios como plano de saúde, seguro de vida, refeição no local e transporte.

Além da experiência prática, os participantes passarão a integrar um banco de talentos, podendo ser considerados para futuras vagas efetivas, conforme a disponibilidade de oportunidades e o desempenho durante o período de contratação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho pelos seguintes links:

Instrutor(a) Florestal de Colheita: https://suzano.gupy.io/jobs/11535124?jobBoardSource=gupy_public_page&lang=pt

https://suzano.gupy.io/jobs/11535124?jobBoardSource=gupy_public_page&lang=pt Trainee Operador(a) de Grua (Abastecimento de Madeira – Logística): https://suzano.gupy.io/jobs/11527025