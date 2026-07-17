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Empresa abre vagas para operadores de grua trainee e instrutores florestais em Dom Eliseu

Inscrições seguem até 19 de julho para oportunidades com treinamento, salário e benefícios

Gabi Gutierrez

Estão abertas até o próximo dia 19 de julho as inscrições para vagas de operador(a) de grua trainee e instrutor(a) florestal de logística em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. As oportunidades são voltadas a profissionais que desejam iniciar carreira nas áreas florestal e logística, com treinamento técnico e prático para o desenvolvimento das atividades.

A formação está prevista para começar em agosto de 2026 e inclui capacitação em segurança, tecnologia, habilidades comportamentais e excelência operacional.

Os profissionais selecionados receberão salário mensal e benefícios como plano de saúde, seguro de vida, refeição no local e transporte.

Além da experiência prática, os participantes passarão a integrar um banco de talentos, podendo ser considerados para futuras vagas efetivas, conforme a disponibilidade de oportunidades e o desempenho durante o período de contratação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho pelos seguintes links:

 

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