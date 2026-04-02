Famílias de pessoas com autismo podem ter desconto na conta de luz no Pará; veja como solicitar
Saiba onde e como solicitar a Tarifa Social de Energia Elétrica e veja quais são os requisitos para ter alívio no orçamento familiar
Famílias paraenses que convivem com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem conseguir desconto na conta de energia elétrica. A medida faz parte da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que está sendo reforçada pela campanha “Energia Azul”, ampliando o acesso ao benefício no estado.
O desconto é voltado principalmente para quem depende do uso contínuo de equipamentos elétricos em casa, como parte de tratamentos de saúde. Além de pessoas com autismo, o benefício também pode ser concedido a famílias com integrantes que tenham outras deficiências — físicas, motoras, auditivas, visuais ou intelectuais — desde que haja comprovação da necessidade desses aparelhos.
VEJA MAIS
Na prática, a redução na conta pode aliviar o orçamento doméstico. Isso é especialmente importante em residências onde os equipamentos ficam ligados por várias horas ao dia.
Moradora de Belém, a dona de casa Naiara Novaes relata que o desconto ajudou a equilibrar as despesas. “Aqui em casa, alguns aparelhos ficam ligados boa parte do dia por causa do meu filho. Com o benefício, ficou mais fácil manter tudo funcionando sem pesar tanto no fim do mês”, afirma.
Critérios para solicitar o desconto na conta de luz
- Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).
- Ter renda familiar de até três salários mínimos.
- Ter na residência uma pessoa que utilize equipamentos elétricos de forma contínua para tratamento de saúde.
- Apresentar laudo médico que comprove a condição e o uso dos aparelhos.
Como pedir o benefício e quais documentos levar
O cadastro pode ser feito nas agências de atendimento da concessionária de energia. É necessário apresentar:
- Documento de identidade e CPF.
- Conta de energia recente.
- Número de Identificação Social (NIS) ou comprovante de benefício, como o BPC.
- Laudo médico emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com informações sobre o tipo de equipamento utilizado, tempo diário de uso e duração do tratamento.
Manter os dados atualizados no CadÚnico é essencial para garantir o acesso e a continuidade do desconto.
Tarifa Social de Energia
- O que é: Desconto na conta de energia pela Tarifa Social.
- Quem pode solicitar: Famílias de baixa renda com pessoas que necessitam de equipamentos elétricos para tratamento de saúde.
- Onde solicitar: Agências de atendimento da distribuidora de energia.
- Documentos: RG, CPF, conta de luz, NIS/BPC e laudo médico.
A iniciativa busca facilitar o acesso ao benefício e garantir melhores condições para famílias que lidam com rotinas de cuidados contínuos dentro de casa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA