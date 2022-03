Defeso: mais 20 mil quilos de peixes foram apreendidos em áreas protegidas do lago de Tucuruí

O balanço final das operações realizadas durante o período defeso da bacia hidrográfica dos rios Gurupi e Tocantins, onde está inserido o Mosaico de Unidades de Conservação (UCs) Lago de Tucuruí, fechou com o total de 23.547 quilos de diversos peixes apreendidos. De 1º de novembro do ano passado até a última segunda-feira (28), quando terminou o defeso, também foram apreendidos 85.600 mil metros de malhadeiras usadas em discordância com as leis vigentes; 29 arpões; 11 nadadeira (pé de pato); 8 tarrafas; 3 armadilhas;18 viseiras; 3 piabeiras; 2 amarradores; 2 balanças;18 lanternas; 18 viseiras; 88 pássaros; 10 caça (espécime); 8 animais silvestres; 13 motoserras; 6 armas de fogo, 24 motor rabeta, 4 canoas, e 64 metros cúbico de madeira, além da apreensão de 18 veículos, transportando pescado de forma irregular.

As ações reuniam o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio, por meio da Gerência da Região Administrativa Lago de Tucuruí, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que lavrou os autos de infração, a Secretarias de Meio Ambiente dos municípios que abrangem os limites do Mosaico das Unidades de Conservação (UCs), Comando de Policiamento Regional IV e a Eletronorte.

Nas UCs Lago de Tucuruí o defeso acontece anualmente de 1º de novembro até 28 de fevereiro, de acordo com Instrução Normativa Interministerial do Ministério do Meio Ambiente, de outubro de 2011. O objetivo é combater a pesca predatória, para garantir a reprodução das espécies e a manutenção dos estoques pesqueiros, essencial para a sustentabilidade da atividade na região. Nesse período, fica permitida apenas a pesca para subsistência, com a captura máxima por pescador, de 5 kg mais um exemplar, por ato de fiscalização, respeitados os tamanhos mínimos de captura estipulado na legislação em vigor.

As fiscalizações durante o período foram intensificadas pelos rios e vicinais, que cortam os sete municípios que compõem o território do Mosaico Lago de Tucuruí, formado por: Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga, Breu Branco, Novo Repartimento e Tucuruí.

"Todo o pescado apreendido em operações, seja de rotina ou em grandes operações, é destinado a instituições filantrópicas e a moradores de bairros carentes dos municípios do Mosaico do Lago de Tucuruí", afirmou o titular da Semas, Mauro O' de Almeida.