Pesca do mapará é liberada após defeso e evento de abertura em Cametá contou com governador

Na manhã desta terça-feira (1) ocorreu o evento de abertura da pesca do mapará em Cametá, no nordeste paraense, após quatro meses de defeso, no qual a pesca do principal peixe da região foi suspensa.

Dezenas de embarcações navegaram pelo rio Tocantins até a comunidade para participar da festa. No local, os pescadores começam a observar a movimentação do rio e principalmente de botos, que indicaram onde estavam os cardumes do peixe, logo em seguida, pescaram centenas maparás.

O governador Helder Barbalho (MDB) e comitiva estiveram no município para conferir de perto como funciona o arrastão, além de participar de atividades com pescadores cametaenses. participou de parte das atividades junto aos pescadores e conferiu de perto como funciona o “arrastão”.

O pescador Hélio Batista, de 18 anos, morador da comunidade Maracruz dos Santos, participou do evento. “É a primeira vez que um governador participa do nosso arrastão, fiquei muito feliz por ele reconhecer nosso trabalho e ver a pesca de perto”, disse ele.

De acordo com o prefeito de Cametá, Victor Cassiano (MDB), a retomada da pesca do Mapará e outras espécies da região fomenta a atividade pesqueira. “É muito importante cuidar dos nossos rios e a abertura da pesca do Mapará marca a retomada dessa atividade tão importante na região. Isso movimenta o setor produtivo do nosso município, e é uma das principais atividades econômicas da região, que gera renda para população ribeirinha”, disse.

“Depois de quatro meses do defeso, respeitando a reprodução das espécies, estamos prestigiando esse novo ciclo que faz parte da cultura de Cametá e toda a comunidade de pescadores, garantindo alimento e renda para a região”, ressaltou o governador Helder Barbalho (MDB).

O período do defeso do mapará vai de dezembro a fevereiro, e deve ser respeitado todos os anos para que a reprodução do peixe seja garantida, assim como o sustento dos 42 mil pescadores de Cametá que possuem atualmente o Registro Geral de Pesca (RGP).

Para o deputado estadual Igor Normando (Podemos), a retomada da atividade pesqueira é importante justamente porque representa renda para os trabalhadores. “É um momento histórico que representa toda uma cadeia produtiva, que gera emprego e renda na região, enfim, é um movimento histórico e cultural que contempla essas pessoas. Dessa maneira, o pescador consegue escoar sua produção nesse momento tão difícil de pandemia”, disse.

Também participaram da agenda em Cametá os deputados federais Elcione Barbalho (MDB), Cássio Andrade (PSB), Beto Faro (PT), o deputado estadual Gustavo Sefer (PSD), o presidente da Companhia de Habitação do Pará, André Guedes e o secretário chefe da Casa Civil Iran Lima.