Confira dicas para se planejar financeiramente no início do ano

O início do ano é um bom momento para fazer um planejamento financeiro e se preparar para os desafios que estão por vir. Com a chegada de novas despesas, como IPVA, IPTU e matrícula escolar, é importante ter um controle das finanças para evitar o endividamento e imprevistos. A seguir, confira algumas dicas importantes para se planejar financeiramente no início de 2024:

Coloque tudo no papel

O primeiro passo é colocar todas as suas receitas, gastos e dívidas no papel. Isso ajudará você a visualizar a sua situação financeira atual.

Anote tudo, incluindo salário, benefícios, bônus e outras fontes de renda. Também anote todos os seus gastos, incluindo moradia, alimentação, transporte, educação, saúde e lazer. Por fim, liste todas as suas dívidas, incluindo o valor, a taxa de juros e o prazo de pagamento.

Revise suas despesas

Depois de ter uma visão geral da sua situação financeira, é hora de revisar suas despesas. Isso ajudará você a identificar gastos desnecessários que podem ser cortados ou reduzidos. Se você não usar um serviço ou produto com frequência, considere cortar para economizar.

Alguns pontos a serem considerados são:

Tarifas de serviços essenciais, como água, luz e telefone;

Assinaturas de serviços de streaming (Netflix, Prime Video, Spotify, etc) e outros;

Gastos com alimentação fora de casa;

Compras por impulso.

Negocie suas dívidas

Se você estiver endividado, é importante negociar suas dívidas com os credores. Isso pode ajudá-lo a reduzir os juros e o prazo de pagamento. Busque negociar dívidas com juros altos ou com prazos de pagamento longos. Também tente negociar descontos para pagamentos à vista.

Crie cotas e reservas

Depois de ter suas despesas sob controle, é hora de começar a pensar em como priorizar seu dinheiro. Uma boa ideia é criar cotas para diferentes objetivos financeiros. Por exemplo, você pode criar uma cota para gastos mensais, uma cota para investimentos e uma cota para emergências.

Esse planejamento deve ser suficiente para cobrir todas as suas despesas essenciais. Uma boa dica é dividir o seu orçamento em três cotas:

50% para despesas fixas e variáveis;

30% para lazer e compras;

20% para investimentos.

Estabeleça metas financeiras

Ter metas financeiras é importante para manter o foco e a motivação. Defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Por exemplo, você pode definir a meta de economizar R$ 10 mil em um ano ou de pagar todas as suas dívidas em cinco anos. Algumas metas comuns são:

Criar uma reserva de emergência;

Comprar um imóvel;

Planejar a aposentadoria.

Mude seus hábitos de consumo

Um dos segredos para ficar no azul é mudar seus hábitos de consumo. Antes de comprar algo, pergunte-se se você realmente precisa do produto ou serviço, se pode pagar e se pode esperar para comprar depois.

IPVA e o IPTU à vista ou parcelado?

A decisão de pagar o IPVA e o IPTU à vista ou parcelado depende de sua situação financeira. Se você tiver dinheiro disponível, pagar à vista pode ser a melhor opção. Isso porque você pode aproveitar os descontos oferecidos pelos governos estaduais e municipais.

No entanto, se você estiver com o orçamento apertado, pode parcelar o pagamento. Isso evitará que você comprometa uma grande parte da sua renda mensal.

Aqui estão outras dicas para se planejar financeiramente no início do ano:

Faça um orçamento mensal

Um orçamento mensal é uma ferramenta importante para controlar suas finanças. Ele ajuda você a acompanhar suas receitas e despesas e a identificar áreas onde você pode economizar.

Use aplicativos ou ferramentas de planejamento financeiro

Existem muitos aplicativos e softwares de planejamento financeiro que podem ajudá-lo a gerenciar suas finanças (Microsoft Excel, Google Planilhas e Mobills). Esses aplicativos podem facilitar a criação de orçamentos, acompanhar suas despesas e atingir suas metas financeiras.

Busque ajuda profissional

Se você estiver tendo dificuldades para se planejar financeiramente, pode procurar ajuda profissional. Um consultor financeiro pode ajudá-lo a criar um plano financeiro personalizado que atenda às suas necessidades específicas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)