Quer começar um negócio em 2024? Confira dicas para iniciar a empresa com planejamento financeiro

Ter o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros. Com a chegada de um novo ano, muita gente decide tirar o sonho do papel. Mas antes de dar o pontapé inicial no mundo dos negócios, é preciso ficar atento a alguns detalhes para garantir um futuro promissor para a empresa. Um deles é o planejamento financeiro. O Sicredi traz dicas infalíveis para iniciar essa jornada com segurança e tranquilidade.

O primeiro passo é entender que o início de um negócio pode ser uma tarefa cheia de desafios. Além de dedicação e esforço, a entrada no mundo empresarial requer alguns cuidados básicos, o que torna a caminhada mais leve e de sucesso, como um bom controle financeiro. Afinal, quando a empresa inicia financeiramente desorganizada, o processo se torna mais complexo.

Para garantir um bom funcionamento do negócio, é importante que a vida financeira da empresa esteja saudável, o que possibilita o funcionamento de todas as engrenagens que fazem o negócio andar, como a aquisição de recursos, pagamento de colaboradores, compras de equipamentos, entre outros.

Seja uma empresa de pequeno, médio ou grande parte, ter o controle responsável de toda a receita gerada é essencial para que o negócio tenha uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas, ajuda a evitar problemas financeiros futuros e garante o sucesso da empresa.

Como organizar as finanças?

Levantamento financeiro

Uma boa forma de manter o controle das finanças que envolvem o negócio é fazer um levantamento completo de todas as receitas e despesas da empresa. A orientação é identificar as fontes de receita, categorizar as despesas e estar atento se os registros estão atualizados.

Metas e objetivos financeiros

Assim como na vida pessoal, iniciar o ano estabelecendo metas e objetivos financeiros faz toda a diferença para quem quer iniciar um negócio. Crie metas específicas e mensuráveis para serem cumpridas ao longo do ano.

Controle de gastos

Manter o controle dos gastos da empresa é fundamental para não cometer deslizes (Freepik.com)

Uma dica fundamental para garantir a saúde financeira do negócio é elaborar um orçamento detalhado, levando em consideração todas as despesas e receitas previstas para um período determinado. Com isso, será possível manter o controle dos gastos e garantir que as finanças estejam de acordo com os objetivos da empresa.

Conte com profissionais especializados

Ter a orientação de profissionais especializados, como contadores ou consultores financeiros, pode trazer mais segurança financeira para a empresa, já que esses especialistas atuam diretamente no suporte da gestão da empresa, o que proporciona bons resultados a curto, médio e longo prazo para o negócio.

Gostou das dicas? O Sicredi oferece diversos benefícios que podem ajudar a organizar o setor financeiro do seu negócio, o que contribui para uma melhor tomada de decisões no dia a dia. No Sicredi, você encontra consultores especializados, que vão garantir o sucesso e crescimento da sua empresa.