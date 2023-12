Ano novo, compras novas: Preço Baixo traz dicas de como economizar nas compras do mês em 2024

O ano novo está chegando e não tem nada melhor do que começar 2024 com planejamento financeiro, inclusive na hora de fazer o supermercado. Afinal, manter o controle no momento de fazer as contas é fundamental para não cair em armadilhas e acabar gastando mais do que o necessário. O Supermercado Preço Baixo traz dicas para te ajudar a economizar nas compras mensais de supermercado durante todo o ano.

Com as constantes variações no custo da cesta básica, é importante adotar medidas que ajudam a gastar menos na hora de fazer o mercado. Entre as opções para garantir economia no supermercado estão planejar as compras com sabedoria, fazer substituições e comprar em locais que ofereçam produtos de qualidade com preço justo.

Monte um cardápio semanal

Uma boa dica para evitar gastos desnecessários no supermercado é planejar as refeições. Além de simplificar a vida, principalmente para quem tem a rotina corrida, esse tipo de atitude ajuda a evitar desperdícios. Após montar o cardápio da semana, faça uma lista com os itens que serão necessários para preparar cada prato.

Pesquise os melhores preços

Pesquisar os melhores preços é essencial para garantir economia na hora de fazer as compras do mês (André Oliveira/O Liberal)

Se tem algo que faz toda a diferença na hora de economizar com as compras é pesquisar e comparar os preços em supermercados da cidade. A diferença de preços dos produtos pode causar diversos impactos no bolso do consumidor.

Fique de olho no caixa

Não é raro o preço do caixa ser diferente do que é apresentado na prateleira. Por isso, é importante estar atento aos valores dos produtos na hora de passar as compras no caixa. Então, a dica é acompanhar o registro de cada produto e ficar de olho no valor mostrado no visor. Caso haja alguma divergência, peça para que o valor seja corrigido.

Anote todos os seus gastos

Para manter as finanças saudáveis, planejar é fundamental. E uma boa forma de manter o controle do dinheiro é anotar todos os gastos. Além de ajudar a observar o valor gasto mensalmente com as despesas com alimentos e demais itens da dispensa, esse hábito é essencial para não perder o controle do que pode ser gasto ou não durante o mês.

