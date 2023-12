Planejamento financeiro: Sicredi traz dicas para iniciar 2024 com tranquilidade

Manter uma organização financeira é um verdadeiro desafio para muita gente. Quando as finanças saem do controle, isso pode acarretar diversos problemas, como o acúmulo de dívidas, por exemplo. Uma forma de administrar o próprio dinheiro de forma saudável é realizar um planejamento financeiro. O Sicredi traz dicas para ajudá-lo a iniciar o ano de 2024 com tranquilidade e segurança.

O primeiro passo nesse processo é entender a importância do planejamento financeiro para o dia a dia. A principal finalidade da prática é garantir que as pessoas consigam suprir as suas necessidades cotidianas de forma saudável e sem dores de cabeça, garantindo, até mesmo, uma boa saúde mental.

"Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de saúde financeira e saúde mental. Nós, da gestação financeira, somos uma espécie de 'médicos' do bolso. Quando você tem um planejamento financeiro e uma vida financeira um pouco mais organizada, você consegue tomar decisões mais conscientes, dar passos mais seguros e atingir melhor seus sonhos e objetivos", destaca a consultora de negócios na área de investimentos do Sicredi, Djully Mantoani.

Outro ponto importante a ser destacado é que manter as finanças sob controle pode ser uma poderosa ferramenta para atingir diversas metas pessoais, como aquela sonhada viagem, a compra de um carro ou imóvel ou iniciar uma nova jornada nos estudos.

Como manter o controle financeiro

O próximo ano está na porta e, antes de dar o pontapé inicial nesses novos 365 dias que vêm pela frente, é importante alinhar a vida financeira para evitar possíveis problemas futuros. Manter um controle financeiro é importante para garantir que as finanças não sejam afetadas em 2024.

"O primeiro ponto é entender o que é a nossa vida financeira e como ela está. Avaliar as pendências e prioridades. E, ao contrário do que muitos pensam, o planejamento financeiro não é só para quem é muito rico, mas é algo para todos. Todos precisam ter um controle orçamentário para entender as suas reais necessidades. Então, entender quais são as prioridades é fundamental para que a gente consiga evitar problemas na vida financeira ao longo do ano e dos próximos anos", complementa Djully Mantoani.

Entre as principais dicas para começar 2024 com o pé direito na vida financeira estão realizar um diagnóstico financeiro; renegociar possíveis dívidas existentes do ano anterior; evitar novas dívidas; adotar novas práticas que ajudam a garantir uma vida financeira saudável, como a comparação de preços no momento de uma compra; guardar uma parte do salário mensalmente, o que pode auxiliar em momentos inesperados ao longo do ano.

"Colocar em prática e entender isso vai fazer com que você consiga manter esse controle financeiro e consiga evitar grandes problemas na vida financeira durante o ano", ressalta a consultora do Sicredi.

Avaliar as reais necessidades do dia a dia e evitar novas dívidas podem ajudar a iniciar o ano com tranquilidade (Freepik.com)

Cooperação na Ponta do Lápis

O Sicredi oferece diversas soluções para ajudar as pessoas a manterem um bom planejamento financeiro. Entre as iniciativas criadas pela cooperativa, está o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que corresponde a um espaço lúdico, gratuito e inédito com conteúdos que vão ajudá-lo a aprender tudo sobre educação financeira.

O projeto é uma chave importante para uma vida financeira sustentável e para ajudá-lo a mudar de comportamento. Além dos conhecimentos sobre cálculos e finanças, o programa traz um olhar para o entendimento das emoções, desejos, necessidades e contextos que influenciam a tomada de decisão do dia a dia.

"O Sicredi está à disposição e aberto para ajudar a você entender qual é o seu momento na vida financeira, a entender se está precisando de uma renegociação de um crédito, por exemplo. A gente vê muita coisa na internet, mas nem tudo o que a gente vê sobre investimento e crédito serve para gente. Ter um especialista que vai te ajudar a entender como é o seu perfil, vai fazer toda a diferença para que você consiga seguir tranquilo e melhorar a sua vida financeira ao longo de 2024", finaliza a consultora do Sicredi.