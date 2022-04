Complexo de resorts em Salinas deve gerar mais de 1.200 empregos até o fim do ano

O município de Salinópolis, mais conhecido como Salinas, está em transição para deixar de ser destino turístico apenas em períodos de alta temporada, como julho e dezembro, para entrar na rota de visitações durante o ano inteiro. O crescimento como polo turístico é representado também pela implementação de um voo direto partindo de Belém, anunciado recentemente por uma companhia aérea.

Um investimento de cerca de R$ 500 milhões, até o momento, feito pela empresa GAV Resorts, resultou na construção de um complexo com três resorts no local, que receberá ainda um quarto empreendimento. De acordo com o presidente da empresa, Manoel Vicente Pereira Neto, cerca de 1.200 empregos diretos deverão ser gerados até o fim do ano, sendo 98% ocupados por mão-de-obra local.

No dia 20 de março, foi inaugurado o Salinas Premium Resort, que faz parte do complexo formado ainda pelos resorts Salinas Park e Salinas Exclusive. Voltado para um público local e nacional, com escritórios de venda em Estados como Goiás, Amazonas e Maranhão, o Salinas Premium Resort empregou 500 profissionais para a feitura das obras. “Já para atender os multiproprietários, a operação do empreendimento, conta com 224 colaboradores”, completa Manoel Vicente.

“Nós entregamos no último dia 20 de março o nosso terceiro empreendimento em Salinas. A cada empreendimento a gente vem deixando o complexo mais completo, deixando uma experiência nova para o nosso cliente. E, mais uma vez, temos uma grande satisfação, já que você vê pelo rosto das pessoas que está todo mundo muito feliz com o empreendimento. Muitos até surpresos com a qualidade do que foi entregue. Estou muito feliz “, declara o presidente.

Salinas agora tem movimento na semana

Com o novo resort, a empresa alcançou a marca de 1.278 apartamentos. De acordo com Manoel Vicente, “não existe mais a Salinas que ficava deserta durante a semana”. “A gente vê que está havendo um impacto até para os outros comerciantes, de outros setores. Empresas estão abrindo novos empreendimentos em Salinas. Os supermercados estão sendo ampliados. Então você vê que a demanda vai aumentando. As próprias barracas de praia vão melhorando a cada ano, com clientes chegando em meses em que não costumavam vir. Então eu acho que agora Salinas é um novo destino e que daqui a cinco anos, se Deus quiser, vai estar entre os principais destinos turísticos do Brasil”, estima.

Atualmente, os três resorts que estão em funcionamento movimentam cerca de 600 empregos com carteira assinada. Em julho, empregos temporários também são gerados. “Nós teremos um quarto empreendimento, que é o Salinas Beach Resort, cujas obras não foram iniciadas ainda. Quando as obras estiverem no seu auge, ela vai estar empregando cerca de 650 pessoas também. Então, até o final do ano que vem, as operações funcionando e a nova obra, vão representar mais de 1.200 empregos diretos em Salinas”, calcula.

Os tipos de empregos oferecidos, na operação, são de camareiro, recepcionista, garçom, cozinheiro, por exemplo. “A gente tem feito treinamentos. A mão de obra é 98% de Salinas, estamos treinando pessoas da cidade. No próximo mês, estaremos trazendo uma empresa de São Paulo que faz treinamentos com as maiores redes hoteleiras do Brasil para melhorar o desempenho. Começamos agora uma conversa com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), para fazer uma parceria e criar uma escola de treinamento. Nós temos que estar preocupados com esse lado social para melhorar o atendimento, para que o turista fique mesmo satisfeito e feliz, e retorne ao município”, anuncia.