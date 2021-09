Comerciantes do Ver-o-Peso reclamam de queda nas vendas de peixes

O comerciante Mauro Antônio Silva trabalha com a venda de peixes no Mercado do Ver-o-Peso desde os sete anos de idade e, aos 48, reclama das dificuldades que vem enfrentando após Belém registrar o primeiro caso da Síndrome de Haff, mais conhecida como doença da urina preta. Embora a situação não seja alarmante pelo baixo número alto de casos no Estado e percentual pequeno de óbitos pela doença, segundo pesquisadores, a procura pelo pescado, mesmo de espécies não transmissoras da doença, como filhote e dourada, vem caindo gradativamente. Até o momento, as espécies apontadas como causadoras da doença são tambaqui, peixe de olho de boi, peixe badejo, pirapitinga, pacu-mateiga e arabaiana.

“Não vendi nenhum quilo de tambaqui nem sábado nem domingo, dei pro rapaz que trabalha comigo para ele comer. Ainda tenho guardado, no gelo, mas o pessoal não está querendo comer por causa desse negócio de ‘mijo preto’. Estamos sentindo o abalo, começou a complicar porque sem vender ficamos com dificuldade de pagar até o fornecedor do peixe, aí comprar mais é jogar dinheiro fora. Agora nós sofremos, porque dependemos da venda, como vou sustentar minha família?”, questiona Mauro.

O comerciante afirma que espera do governo alguma posição quanto à identificação sobre as causas da doença e ao esclarecimento sobre que espécies são realmente transmissoras, já que o Mercado sobrevive da venda de peixes. “Nós trabalhamos com peixe da Amazônia. Eles deviam vir pegar peixe daqui de Belém e fazer o teste, ver se está contaminado. Porque o freguês chega aqui e agora está com medo, não quer comprar mesmo não sendo tambaqui”, finaliza.

Ana Luiza Lopes é funcionária de um restaurante localizado na rua João Alfredo, no bairro da Campina, e afirma que a mudança de comportamento do público já é observada também no estabelecimento. A ajudante de cozinha de 23 anos conta que, no último sábado, nem precisou comprar peixe, já que tem sobrado bastante do que foi comprado. “Tem muita gente perguntando se é o peixe da doença, se é tambaqui, e eu nem vendo tambaqui. A gente só compra dourada, pescada branca, e a gente fala, mas as pessoas ficam com medo de comer”, ressalta.

O professor e pesquisador José Domingos Fernandes atua no Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Cametá, e representa Grupo de Pesquisa sobre Pesca e Pescadores na Amazônia Tocantina (GEPATT), ligado ao Programa De Pós-Graduação Em Educação (PPGED). Ele afirmou, em entrevista ao Grupo Liberal, que há um desencontro muito grande de informações no Estado, e que 18 mil pescadores da região do Baixo Tocantins, onde ele vive, podem ser afetados de forma negativa por esse cenário.

“Fiz pesquisa recente e em torno de 70% dos pescadores desconhecem a doença, não sabem do que está se tratando e acham que não vai chegar aqui, mas outros 30% estão preocupados, porque se chegar atinge diretamente os peixes de água doce. Eu não trato da questão técnica da doença, trato do impacto disso na vida dos pescadores. Eles estão assustados, porque a base deles é o peixe. 70% da população consome pescado, porque dos 140 mil habitantes, 65% vive na zona rural e se alimenta de peixe”, lembrou o professor que também vivia da pesca.

José afirma ainda que as informações precisam ser crivadas, para que o setor pesqueiro não seja diretamente prejudicado. “Eu não tenho números fechados, mas já diminuiu a venda na região, e impacta para quem vende e para quem vai comer. Então precisamos observar com cuidado esse novo cenário”, conclui.

As Secretarias Municipal e de Estado de Saúde, Sesma e Sespa, investigam o caso da doença registrado em Belém na última semana. Em Óbidos e Juruti, no oeste paraense, as prefeituras alertaram a população e recomendaram o não consumo das espécies de tambaqui e pirapitinga. A doença é causada por uma toxina que pode ser encontrada em determinados peixes e crustáceos. O principal sinal é o escurecimento da urina, que pode chegar a ficar da cor de café. A doença deve ser tratada rapidamente, pois pode levar à insuficiência renal, falência múltipla de órgãos e até ao óbito.