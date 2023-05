Codec destaca trabalho de atração de empreendimentos ao Pará

Muito mais do que transformar matérias-primas em serviços e bens comercializáveis, a indústria é responsável por grande parte da movimentação econômica e da geração de emprego e renda em todo o Estado, além de ser um dos principais motores da economia paraense. No dia dedicado ao segmento industrial, celebrado nesta quinta-feira (25), a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, responsável pela gestão dos Distritos Industriais e pela promoção do território paraense como destino para novos investimentos, Codec contabiliza importantes resultados para a economia do Pará.

Recentemente, pelo menos 15 empreendimentos industriais iniciaram a implantação graças à atuação da Companhia. Localizadas em Barcarena, Icoaraci, Ananindeua e Marabá - onde há Distritos Industriais Estaduais - e também nos municípios de Tomé-Açu, Benevides e Santarém, as novas plantas industriais são de variados segmentos, como de fertilizantes, polpas, logística, biodiesel, tratamento de resíduos, maquinários, madeira e construção civil.

VEJA MAIS

No total, os novos negócios representam mais de R$ 300 milhões, em investimentos, uma expectativa de geração de cerca de 600 postos de trabalho, e prenunciam uma série de benefícios às regiões em razão da movimentação econômica. Atualmente, as atividades nos Distritos Industriais estaduais já representam 11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará.

De acordo com os dados mais recentes da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em 2020, o Pará ganhou destaque entre os Estados brasileiros que mais aumentaram a participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com destaque para a indústria extrativista, que naquele ano representou 68,8% (R$ 57,950 bilhões) das atividades industriais. Já a indústria de transformação contribuiu com 10,3% (R$ 8,638 bilhões).

“O nosso grande desafio é aumentar a participação da indústria da transformação na nossa economia, superando a indústria extrativista, porque o que nos interessa mesmo é a verticalização, a agregação de valor e não a extração da matéria-prima pura e simples. E cada vez mais temos avançado nesse sentido, por determinação do governador Helder Barbalho, garantindo a implantação de projetos compromissados com isso, dentro e fora dos Distritos Industriais Estaduais, fazendo prevalecer a nossa visão de futuro para este Estado que tem muita riqueza e, portanto, possui ainda muito espaço para se desenvolver beneficiando e garantindo o futuro da nossa população”, explica o presidente da Codec, Lutfala Bitar.

Ambiente favorável

Empenhada em proporcionar um ambiente cada vez mais favorável para a chegada de novos negócios, a Codec conduziu para o Distrito Industrial de Ananindeua a implantação de uma fábrica de cimento e presta suporte institucional para a implementação do empreendimento, um investimento de mais de R$ 200 milhões, o maior naquele Distrito nos últimos anos.

“Nós sempre acreditamos no potencial do Estado do Pará, por isso, vislumbramos a possibilidade de implantar uma unidade de moagem de cimento aqui no Estado. Na implantação, conhecemos a Codec e os seus técnicos e fomos muito bem acolhidos. Na primeira fase, são R$ 220 milhões investidos, teremos em torno de 100 empregos diretos e estimamos outros 750 indiretos. Percebemos aqui uma celeridade, um profissionalismo e um empenho grande em buscar soluções, então acaba que temos um estado que tem potencial e um governo que cria uma política muito séria e consistente de atração de investimentos”, destaca José Antero dos Santos, diretor da empresa, que está em processo final de implantação no DI Ananindeua.

Desenvolvimento e atração de investimentos

Criada pela Lei Estadual nº 4686, de 17 de dezembro de 1976, a Codec é a entidade do Governo do Estado responsável por fomentar políticas públicas de industrialização, desenvolvimento e atração de investimentos, estimulando negócios de infraestrutura produtiva, econômica e social.

Atualmente, a Companhia atua na gestão dos Distritos Industriais localizados em Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e Marabá, e também conduz a implantação de pelo menos 5 novos DIs em diferentes regiões, e realiza ações de prospecção de oportunidades dentro e fora do Pará, com foco na geração e manutenção de empregos e renda e na redução das desigualdades regionais.