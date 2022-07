Carne bovina deve ficar até 20% mais barata em 2023, aponta consultoria

A carne bovina deve ficar mais barata em 2023. Um relatório divulgado pela Safras & Mercado, maior consultoria do setor no país, aponta que o preço da carne pode ficar até 20% menor no próximo ano por conta de uma maior oferta de animais para o abate. Entenda:

Segundo o relatório, atualmente a carcaça do boi é vendida no Brasil por aproximadamente R$ 320. No ano que vem, é previsto que este produto tenha o valor reduzido e que o custo para os frigoríficos seja de R$ 250. O diretor da consultoria, Fernando Iglesias, explica que uma alta “considerável” nos rebanhos brasileiros para o próximo ano irá motivar a maior oferta de animais para o abate.

Os consumidores de todo o país também irão perceber a diferença. Segundo a consultoria, cortes como filet mignon e picanha devem ter o preço reduzido entre R$ 15 e R$ 20 por quilo.

Além disso, o setor também continuará com uma tendência de fortes exportações de carne. “O aumento da oferta dentro do Brasil e as comercializações para o exterior vão andar de mão dadas. Tudo isso é possível em cima da boa ampliação do volume de reposição desses rebanhos - com a incorporação de bezerros”, afirma Iglesias.

Expectativa

O esperado é que o setor pecuário brasileiro registre um resultado expressivo em 2023. Segundo o relatório, o previsto é um montante superior a 226,3 milhões de cabeças de gado - quatro milhões a mais que esse ano.

A maior concentração dos rebanhos fica no centro-oeste, região que concentra mais de 78 milhões de animais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)