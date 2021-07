Preço do quilo da carne aumenta quase dez reais em um ano

Além do aumento em outros itens da cesta básica paraense, o preço do quilo da carne comercializada em açougues, supermercados e mercados municipais na Capital continua registrando alta. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese / PA), o alimentou apresentou um aumento de R$ 9,29 em comparação com o mesmo período do ano passado, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou cerca de 34,00% contra uma inflação de 9,22% (INPC/IBGE).

Em junho de 2020, a carne bovina de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista) era comercializada a R$ 26,99, e encerrou o ano passado (Dez/2020) no valor médio de R$ 33,23. No primeiro semestre deste ano, equivalente ao período de janeiro a junho de 2021, o preço do produto teve um reajuste acumulado de 9,18% contra uma inflação de 3,95% (INPC/IBGE). Além disso, somente no mês passado, de maio para junho de 2021, o quilo da carne apresentou alta de preço de 1,37%, passando de R$ 35,79 para R$ 36,28.