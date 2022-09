Caminhoneiros e taxistas têm até 10 de outubro para pedir o auxílio de R$ 1 mil

Motoristas de carga autônomos e motoristas de táxi têm até o dia 10 de outubro para solicitar os auxílios Caminhoneiro e Taxista, que garantem o pagamento parcelas de R$ 1 reais cada a esses trabalhadores, até dezembro. No caso dos transportadores de cargas autônomos, é necessário cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos, entre outras exigências. As informações são da Agência Brasil.

Já os sistemas disponibilizados para que as prefeituras realizem o cadastro dos motoristas de táxi também permanecem abertos até o dia 10 de outubro. “Todas as pessoas podem buscar a Carteira Profissional Digital, onde há informações a respeito de sua situação, e também consultar a prefeitura, no caso dos taxistas, para saber a situação de seu nome na relação de possíveis beneficiários”, declarou o secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, André Veras, em entrevista à Rádio Nacional.

Segundo ele, no último sábado (24), foram pagos 341 mil benefícios a transportadores autônomos de carga e 297 mil a taxistas, totalizando aportes de R$ 1 bilhão e R$ 877 milhões.

Têm direito ao benefício taxistas registrados nas prefeituras. Não é necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro. A prestação das informações cabe inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal.