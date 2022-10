Auxílio Brasil é antecipado e Governo conclui pagamentos antes do 2º turno; veja o calendário

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 do mês de outubro foi antecipado pelo Governo Federal e será concluído no dia 25 de outubro, antes do 2º turno das eleições 2022, que ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A antecipação foi divulgada um dia após o primeiro turno das eleições.

A medida foi oficializada por meio da instrução normativa 21, publicada no Diário Oficial da União. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal e os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). No calendário anterior, os depósitos estavam previstos para ocorrer entre os dias 18 e 31 de outubro.

Confira o calendário de pagamento do Auxílio Emergencial de outubro

Número final do cartão de benefício (NIS) + Data de liberação do benefício de R$ 600