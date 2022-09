Portaria autoriza empréstimo consignado para beneficiário do Auxílio Brasil; veja as regras

O Ministério da Cidadania publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), a Portaria nº 816, que possibilita a contratação de empréstimos consignados por beneficiários do programa Auxílio Brasil. Nessas operações, o beneficiário pagará juros de no máximo 3,5% ao mês, dando como garantia o que receberão por meio do programa. As informações são da agência Brasil.

Segundo a pasta da Cidadania, o objetivo da medida é permitir que famílias do Auxílio Brasil, hoje sem acesso a crédito, possam reorganizar-se financeiramente, empreender e buscar autonomia. O órgão lembra que muitas dessas famílias estão endividadas e pagando juros altos.

Com esse objetivo, também serão oferecidas “ações de educação financeira”. “Ao contratar o produto, os beneficiários terão de responder a um questionário que medirá os conhecimentos sobre o tema e a capacidade de administrar o empréstimo”, detalha.

Veja as regras