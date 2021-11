Black Friday: cuidados com fraudes nas compras on-line devem ser redobrados

Na época das festas de final de ano, as compras agitam o mercado. Por outro lado, também cresce o número de fraudes e golpes em consumidores. Por isso, para não cair na famosa "Black Fraude", alguns cuidados podem ser tomados.

Um dos principais meios usados por criminosos para aplicar os golpes é o celular. A rapidez com que as mensagens podem alcançar centenas de pessoas acabam facilitando as práticas ilícitas. Geralmente, são usados links falsos que podem prejudicar o consumidor de diversas maneiras.

"Os links fraudulentos não chegam de forma aleatória, eles são criados e compartilhados realmente com o intuito do usuário clicar e causar algum prejuízo. Com o clique em links suspeitos é possível que a pessoa tenha seus dados clonados, suas informações roubadas, que vírus sejam instalados ou até mesmo a chance de ser espionada", alerta Bruno Benchimol, gerente de Suporte Técnico da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), em entrevista à Agência Pará.

Diante disso, para evitar possíveis fraudes, o consumidor deve checar as fontes que enviaram os links, e verificar se é segura. Mas, acima de tudo, não clicar nos links que são diariamente compartilhados. Além disso, é importante não se deixar levar pelos títulos apelativos que mostram descontos absurdos. O mais correto é visitar somente os sites oficiais das lojas para saber a veracidade da promoção e realizar as compras com segurança.